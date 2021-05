Anticipazioni puntata di Daydreamer – Le Ali del Sogno di lunedì 24 e martedì 25 maggio 2021 su Canale 5:

Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni dal 24 al 28 maggio 2021

Can chiede a Sanem di partecipare al gruppo di arrampicata del K2, ma lei preferisce di no perché non capisce con quale ruolo dovrebbe accompagnarlo: fidanzata o semplice amica?

Can non sa dirimere i dubbi di Sane e lei a quel punto decide di lasciare tutto: la tenuta, l’agenzia, la produzione di creme.

Sanem intende tornare a vivere nel suo quartiere e decide insieme a Nihat di effettuare un “servizio delivery” per il negozio di alimentari. Di conseguenza, Nihat compra un motorino elettrico.

LA Fikri Harika vince la campagna per WomanArt e Ayca comunica che quella stessa sera avrà luogo un party; anche Sanem è invitata.