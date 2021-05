Anticipazioni puntata di Daydreamer – Le Ali del Sogno di martedì 4 e mercoledì 5 maggio 2021 su Canale 5:

Sanem, non vista, sente la conversazione tra Can e Aziz in cui il giovane Divit dice di non provare nulla per lei. A quel punto, la ragazza intende ricorrere alle maniere forti.

Per via dell’assenza di Can e Sanem, il lavoro con Asim potrebbe non andare in porto, ma una buona idea di Leyla riesce a risolvere momentaneamente la situazione. Il problema è che adesso bisognerà trovare un inesistente regista di nome Arthur Capello.

Ceycey si fa cacciare di casa da Muzaffer e trova rifugio da Nihat e Mevkibe.

Can annuncia a tutti i suoi dipendenti la promozione di Leyla, che sarà la responsabile commerciale. Subito dopo, il nostro protagonista esce con Sanem per andare ad una riunione di lavoro presso l’ufficio del signor Nasim.