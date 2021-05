Daydreamer – le ali del sogno, anticipazioni e trame puntate settimanali da lunedì 17 a venerdì 21 maggio 2021: Can, arrivato con Sanem su un’isola deserta, finge che la moto d’acqua si sia rotta. I ricordi sembrano iniziare ad affiorare. I due passano la notte insieme, abbracciati, sotto le stelle.

Melahat eredita da una principessa afgana, vecchia amica di famiglia, una cospicua somma di denaro. L’inaspettata fortuna, però, le fa perdere la testa. Selim, sempre alle prese con continui problemi economici, lo viene a sapere.

Muzaffer, Ceycey e l’intera l’agenzia sono preoccupati per il loro futuro a causa dell’agguerrita concorrenza di “Dream reklam”, che crea una serie di problemi alla campagna creme di Sanem. Leyla si improvvisa ricattatrice per rubare i segreti dell’agenzia rivale. Alla fine, però, Can ha una sorprendente idea.

Can ha l’idea di creare una campagna centrata su semplici casalinghe: nella fattispecie Melahat e Mevkibe (convinta, quest’ultima, con un abile stratagemma). Intanto Melahat, neo ereditiera, più volte ammonita da Mevkibe, subisce le lusinghe degli stessi Ceycey e Muzaffer e le avances “amorose” di Selim.

