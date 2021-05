Daydreamer – le ali del sogno, anticipazioni e trame puntate settimanali da lunedì 24 a venerdì 28 maggio 2021: Can propone a Sanem di unirsi al gruppo di arrampicata del K2, ma lei rifiuta categoricamente. Sanem infatti si chiede in che veste lo accompagnerebbe: come fidanzata o come amica? Can non sa cosa rispondere e lei, stanca delle sue incertezze, decide di lasciare tutto: la tenuta, l’agenzia, la produzione di creme e tornare a vivere nel quartiere.

Sanem decide con Nihat di effettuare il servizio di delivery per il negozio di alimentari e Nihat per questo acquista un motorino elettrico. Nel frattempo, la Fikri Harika vince la campagna per WomanArt e Ayca annuncia che la sera stessa ci sarà un party al quale, ovviamente, è invitata anche Sanem.

Can si reca al negozio di Nihat per chiedere a Sanem di partecipare alla festa per la campagna di WomanArt, ma quest’ultima rifiuta categoricamente. Anche Leyla tenta di persuaderla, ma Sanem è irremovibile: non parteciperà al party di WomanArt.

Muzaffer e Cengiz sono delusi dal rifiuto di Sanem, ma non si danno per vinti: Muzaffer altera la sua voce, grazie alle sue innate doti recitative, chiama il negozio di Nihat per fare un ordine e chiede che venga consegnato in una villa a Beykoz, omettendo che si tratta della villa per il party di WomanArt. Sanem si ritrova suo malgrado al party e tutti gli invitati la acclamano, ma ben presto Mevkibe chiama Sanem e le dice di tornare subito a casa. In procinto di partire, Sanem viene raggiunta alla stazione da Can, che le dichiara il suo amore. Lei rimane… e si rimettono insieme!

Nell’ultima puntata, Deren è alle prese in agenzia con le intemperanze di Muzaffer e Ceycey. Arriva la notizia di Can e Sanem e tutti festeggiano. Can si accorge che la memoria gli è ritornata completamente e decide di fare una festa per comunicarlo a Sanem tramite una sorpresa. La festa si conclude con una proposta di fidanzamento, che viene ufficializzato in casa dei genitori di Sanem. I due si sposano, e hanno tre gemelli. E così, dopo quasi un anno, si concludono le avventure di Daydreamer.

