Doc nelle tue mani 2, anticipazioni: al via le riprese, nel cast Giusy Buscemi

Doc- Nelle tue Mani sta per tornare. Dopo il grandissimo successo di critica e pubblico della prima stagione, lunedì 17 maggio si batte il primo ciak relativo ai nuovi episodi della fiction targata Lux Vide, con protagonista Luca Argentero.

La notizia era già nell’aria da un po’, ma a darne conferma è stato proprio l’interprete dell’amatissimo dottor Andrea Fanti, il quale – tramite il profilo Twitter ufficiale – ha condiviso con i numerosi fan un video nel quale appare sorridente e visibilmente emozionato, con accanto i copioni dei primi due episodi della seconda stagione (intitolati Una nuova vita e La guerra è finita).

Tra le prime indiscrezioni trapelate sul nuovo capitolo del fortunato medical drama, liberamente ispirato alla vera storia vera del primario Pierdante Piccioni, c’è sicuramente il clamoroso addio di uno dei personaggi principali (il cui nome rimane sotto il più assoluto riserbo). Tra le new entry, invece, tra i nomi più attesi c’è sicuramente quello dell’attrice Giusy Buscemi (che in questo periodo stiamo vedendo nella sesta stagione di Un passo dal cielo) nei panni di una nuova dottoressa del Policlinico Ambrosiano, il cui ingresso darà vita a nuove emozionanti storie.

La nuova trama racconterà anche di Covid-19, dunque l’emergenza sanitaria che purtroppo ancora stiamo vivendo sarà tra le storyline principali della nuova stagione. E, con l’avvio delle riprese della seconda stagione, è arrivata anche la conferma che, accanto a Luca Argentero, torneranno Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Silvia Mazzieri e Raffaele Esposito.

Ancora non c’è una data di messa in onda dei nuovi episodi, ma è probabile che la seconda stagione di Doc arriverà su Rai 1 nei primi mesi del nuovo anno. Nell’attesa, i fan potranno consolarsi con l’arrivo delle repliche della prima stagione che – salvo variazioni di palinsesto – saranno in onda in prima serata dal prossimo giovedì 24 giugno, sempre sulla rete ammiraglia della Rai.

