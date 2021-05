Per gli appassionati di serie tv, i mesi estivi non saranno da meno rispetto a quelli autunnali e invernali. Sono numerosi gli appuntamenti in prima serata, tra novità e repliche, che andranno in onda nel corso dell’estate sulle reti generaliste. Scopriamo quali titoli ci terranno compagnia durante la bella e calda stagione.

Leggi anche: GREY’S ANATOMY 17, anticipazioni episodio di martedì 1° giugno su FOX

Fiction e serie tv Rai 1 estate 2021

Per quanto riguarda Rai 1, la rete diretta da Stefano Coletta si affida all’usato sicuro riproponendo in replica alcune delle fiction più amate dal pubblico. Da giovedì 24 giugno, in attesa della seconda attesissima stagione, torna Doc – Nelle tue Mani, la popolarissima fiction con Luca Argentero, seguita da La Vita Promessa 2 (dal 19 agosto), la miniserie con Luisa Ranieri! Da lunedì 5 luglio, invece, il pubblico avrà la possibilità di tornare nell’ormai famoso Rione Luzzatti con le repliche de L’Amica Geniale, mentre dal 30 agosto ci sarà Bella da Morire con Cristiana Capotondi.

Fiction e serie tv Rai 2 e Rai 3 estate 2021

Continuiamo con Rai 2, che propone al suo pubblico molti appuntamenti super attesi dai fan dei telefilm. Si parte da lunedì 7 giugno con ben tre serie tv, una tripletta già collaudata con successo e che torna a fare compagnia ai telespettatori. Si inizia alle 21.25 con la continuazione della decima e ultima stagione di Hawaii Five-0, seguita alle 22.10 da NCIS: New Orleans con gli episodi inediti della sesta stagione e alle 23 dalla settima stagione di The Blacklist.

Rai 2, inoltre, proporrà a partire da domenica 13 giugno anche la nona e decima stagione della serie franco-britannica Delitti in Paradiso, mentre da martedì 15 giugno ci sarà la novità I casi della giovane miss Fisher. Nei giovedì di luglio arriva la venticinquesima stagione del poliziesco tedesco Squadra speciale Cobra 11, mentre nei sabati di agosto in seconda serata (22.35 circa) andranno in onda i restanti episodi di Clarice, il dramma dark basato sul romanzo best seller Il Silenzio degli Innocenti di Thomas Harris. Non è estate senza i tv movie del ciclo Nel segno del giallo, in onda come da tradizione il venerdì e il sabato in prima serata.

Rai 3, invece, da venerdì 18 giugno propone al suo pubblico la terza stagione della miniserie tedesca KuDamm – Una strada verso il domani, mentre da sabato 19 giugno arriva Atlantic Crossing, un dramma storico in quattro puntate ambientato durante la seconda guerra mondiale tra Norvegia e Stati Uniti.

Fiction e serie tv Mediaset estate 2021

Passiamo ora a Canale 5. L’ammiraglia Mediaset propone un’offerta davvero notevole con molte novità e qualche ritorno: da martedì 1° giugno debutta la terza stagione di New Amsterdam, mentre da mercoledì 9 giugno sarà la volta di Grand Hotel – Intrighi e passioni, la nuova serie iberica ambientata nella Spagna del 1905 che vede nel cast numerosi attori molto conosciuti dagli aficionados delle serie spagnole.

Nell’ultima parte di giugno dovrebbe arrivare anche la fiction Masantonio – Sezione Scomparsi, con protagonista Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi. Da venerdì 30 luglio spazio a Inès dell’anima mia, la serie in costume in quattro puntate tratta dal pluripremiato romanzo della scrittrice cilena Isabel Allende. Infine, dalla Germania arriva la serie La casa tra le montagne (Daheim in den Bergen).

L’estate di Italia 1 propone il collaudato trio di serie tv dell’universo Chicago firmato Dick Wolf con l’ottava stagione di Chicago Fire (mercoledì 14 luglio), la settima di Chicago P.D. (giovedì 15 luglio) e da agosto la quinta di Chicago Med. Da segnalare che mercoledì 21 luglio la seconda rete Mediaset trasmetterà anche l’epico crossover delle serie One Chicago intitolato Infection. Per quanto riguarda le novità da segnalare, registriamo anche l’arrivo nei lunedì di agosto di FBI: Most Wanted, il nuovo poliziesco con Julian McMahon (Cole Turner in Streghe).

Fiction e serie tv La7 estate 2021

Concludiamo con La7 che da sabato 29 maggio sta riproponendo dalla prima stagione l’acclamato e pluripremiato period drama britannico Dowton Abbey, che però dal 18 giugno passerà al venerdì. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)