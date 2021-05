Questa estate i telespettatori di Canale 5 potranno gustare le atmosfere di Grand Hotel, la nuova serie iberica – trasmessa da Antena 3 dal 2011 al 2013 – con protagonisti Yon Gonzalez e Amaia Salamanca, l’ex Barbara di Velvet. 39 puntate, suddivise in tre stagioni, della durata di 80 minuti che la rete ammiraglia Mediaset ha intenzione di trasmettere in versione integrale. La direzione del doppiaggio è stata affidata a Roberto Chevalier.

Scopriamo insieme la trama e i personaggi, molti dei quali interpretati da attori che i lettori di Tv Soap e amanti della serie iberiche conosco benissimo…

Grand Hotel, spoiler: Julio e Alicia, un amore impossibile

La serie sarà ambientata ai primi del ‘900 in Spagna. La narrazione della storia partirà nel momento in cui Julio Olmedo (Yon Gonzalez) si recherà al Grand Hotel per far visita alla sorella Cristina (Paula Prendes), salvo poi scoprire che nessuno ha notizie di lei da più di un mese, ossia dal giorno in cui è stata cacciata via dopo essere stata accusata di furto. A quel punto, il giovane si farà assumere come cameriere, sotto mentite spoglie, e comincerà ad indagare per capire cosa sia successo alla parente.

Tuttavia, durante il suo soggiorno lì, Julio non potrà fare a meno di provare una profonda attrazione per Alicia Alarcon (Amaia Salamanca), la figlia della proprietaria Teresa (Adriana Ozores) già promessa ad un altro uomo.

Tra un intrigo e l’altro, Julio ed Alicia inizieranno ad investigare insieme e finiranno per scoprire tantissime segreti oscuri legati al Grand Hotel. Una rete fitta di misteri che qualcuno non vorrà assolutamente che vengano alla luce.

Grand Hotel, news: i volti noti

Per quanto riguarda gli attori, possiamo svelarvi che farà parte del cast Megan Montaner; l’indimenticata Pepa Balmes de Il Segreto presterà infatti il volto all’avvocatessa Maite Ribelles, grande amica della protagonista Alicia. Sempre da Puente Viejo, il pubblico ritroverà Silvia Marsò. L’ex Marchesa Isabel de los Visos, in questa produzione, ha interpretato donna Adriana.

Non mancherà nemmeno Miguel Mota, che nelle avventure con protagonista Francisca Montenegro (Maria Bouzas) è stato il dottor Zabaleta; nella fiction sarà invece Garrido, l’assistente dell’antagonista Diego Murquia interpretato da Pedro Alonso, il celebre Berlino de La Casa di Carta.

Da Una Vita, sarà possibile invece rivedere Marian Arahuetes, conosciuta proprio per essere stata la “pazza” suor Adela a calle Acacias; in questo caso, l’attrice sarà Isabel, una cameriera del Grand Hotel. Dal mondo di Cuore Ribelle ma anche di Velvet, ci sarà Marta Hazas, che nella terza stagione presterà la sua arte per portare in scena Laura Elvira Montenegro Rovinia.

Infine, Concha Velasco, già vista nelle Gallerie Velvet per interpretare Petra Alcalde Vargas, sarà donna Angela Salinas, la governante della struttura, mentre Llorenc Gonzalez (Jonas nella serie trasmessa dalla Rai) sarà Andres Cernuda Salinas. Da Senza Identità, dove è stato Pablo Lopez Redondo, Eloy Azorin nel ruolo di Javier Alarcon.

