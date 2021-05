Martedì 18 maggio alle 21.50 su Fox (canale 112 di Sky) va in onda l’undicesimo episodio di Grey’s anatomy 17, intitolato Scusarsi non è sempre la soluzione (Sorry doesn’t always make it right). Si tratta di una puntata molto attesa dai fan, nella quale finalmente assisteremo al risveglio di Meredith!

GREY’S ANATOMY 17: anticipazioni episodio Scusarsi non è sempre la soluzione

Mentre Jo si occupa premurosamente della piccola Luna (figlia della paziente Val Ashton), Avery è talmente preso dai test per diagnosticare il virus che non si rende conto di trascurare tutti i pazienti con problematiche diverse. Un comportamento sicuramente altruista il suo, ma che potrebbe mettere in serio pericolo tante vite umane…

Mentre i pompieri della Station 19 trasportano al pronto soccorso Shane e Carissa, una coppia di giovani sposi vittime di un incidente stradale, Maggie – dopo aver accettato la proposta di matrimonio di Winston – si lascia convincere da Cormac ad eseguire un delicato e rischiosissimo intervento cardiochirurgico sul piccolo Arthur.

Nella puntata in questione, ci sarà anche un accenno di chiarimento tra Teddy e Owen! L’uomo si rende conto che, malgrado il tradimento, Teddy è sempre la stessa donna di cui si è innamorato. Non sa se potrà di nuovo amarla ma vuole essere suo amico.

Approfittando del “regalo” dei suoi genitori (i nonni decidono di portate in gita il loro nipotino più e i tre figli di Meredith che Link e Amelia accudiscono da tempo), Atticus decide di chiedere ad Amelia di sposarlo. La Shepherd accetterà?

Dopo dieci episodi, finalmente, Meredith si risveglia dal coma e, malgrado la sua evidente debolezza, riesce anche a parlare un pochino. Ma sarà davvero finita la sua lotta contro il Covid? E, soprattutto, come reagirà quando scoprirà che De Luca è morto? Peraltro, potrebbe anche già saperlo visto che i due si sono incontrati sulla spiaggia onirica… e Meredith, al suo risveglio, dimostrerà di ricordare qualcosa che è accaduto mentre lei dormiva profondamente!

