Grey’s anatomy 18 ci sarà, la serie è stata rinnovata per un’altra stagione!

I fans di Grey’s Anatomy possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo una lunga trattativa, la Abc è riuscita a convincere Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens Jr. a firmare per la diciottesima stagione del medical drama più amato al mondo.

Sebbene la serie continui a macinare buoni ascolti, questo rinnovo non era per nulla scontato, soprattutto dopo le dichiarazioni allarmanti che lo scorso autunno Ellen Pompeo aveva rilasciato in un’intervista a Variety, nella quale sembrava spingere ad una chiusura della serie.

Nel maggio del 2019, per continuare ad indossare il camice bianco della sua amata Meredith, la Pompeo aveva ottenuto uno stipendio annuale di 20 milioni di dollari, diventando l’attrice più pagata al mondo. Secondo quanto riporta il sito americano TvLine, anche stavolta Ellen avrebbe ottenuto un significativo aumento di stipendio per prendere parte alla nuova stagione. Stesso discorso per gli altri due storici membri del cast: Chandra Wilson e James Pickens Jr. (Miranda Bailey e Richard Webber), i quali avrebbero firmato un nuovo e proficuo contratto.

Per quanto riguarda la sceneggiatura della diciottesima stagione (probabilmente il capitolo che chiuderà per sempre le vicende del Grey Sloan), è stata riconfermata l’ormai storica showrunner Krista Vernoff (che rimane a capo anche dello spin off Station 19, rinnovato per una quinta stagione), la quale ha commentato l’inaspettata lieta notizia con parole piene di entusiasmo:

Grazie ad ABC e ABC Signature per il supporto e la straordinaria collaborazione senza precedenti durante l’attuale stagione. Siamo molto grati di avere l’opportunità di poter raccontare nuove storie.

La messa in onda italiana della diciassettesima stagione (composta in totale da 17 episodi) continua con una puntata a settimana il martedì alle 21.50 in esclusiva su Fox (canale 112 di Sky). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.