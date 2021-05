Mentre negli Usa Grey’s Anatomy 17 si avvia alla sua conclusione (nell’assoluta incertezza di un rinnovo per una diciottesima stagione), i fan – che solo poche puntate fa hanno dovuto salutare tragicamente il medico italiano Andrew De Luca – dovranno dire addio a un altro storico personaggio: Jackson Avery, interpretato da Jesse Williams!

Il dottor Avery è entrato a far parte dello staff del Grey Sloan Memorial Hospital (quando ancora si chiamava Seattle Grace Mercy West Hospital) nell’episodio Invasione della sesta stagione e farà la sua ultima apparizione in America il prossimo 20 maggio nel quindicesimo capitolo intitolato Tradition (dopo aver introdotto la sua uscita di scena nella quattordicesima puntata).

A quanto pare l’addio tra l’attore e l’universo Shondaland è stato consensuale, quindi è possibile immaginare che gli spettatori non assisteranno ad un’altra uscita di scena drammatica, soprattutto dopo le belle parole che la showrunner Krista Vernoff ha espresso su Williams sulle colonne del portale americano Deadline:

Jesse Williams è un artista e attivista straordinario. Guardare la sua evoluzione negli ultimi 11 anni, sia sullo schermo che fuori, è stato un vero dono. Ci mancherà terribilmente e ci mancherà Jackson Avery, interpretato alla perfezione per così tanti anni.

La notizia dell’addio di Jesse era nell’aria da un po’, soprattutto quando nel 2019, prima di firmare il nuovo contratto che lo avrebbe legato allo show per altri due anni, aveva chiesto e ottenuto una riduzione di scene per dedicarsi ad altri progetti.

L’attore, che è anche produttore, regista e attivista, recentemente ha prodotto il film d’azione Two Distant Strangers (che il mese scorso ha vinto l’Oscar come miglior cortometraggio live-action) e ha firmato per unirsi al cast del nuovo film Amazon Marked Man, che si ispira liberamente alla biografia di Colin Grant Negro with a Hat: The Rise and Fall of Marcus Garvey.

Krista e tutto il team di scrittura hanno pensato a lungo su come concludere al meglio la storia di Jackson Avery e alla fine è stato deciso di riportare in scena April Kepner (Sarah Drew), per regalare agli spettatori storici un finale emozionante insieme a una delle coppie più famose dello show soprannominata affettuosamente “Japril”.

E per coloro che sperano di vedere anche una diciottesima stagione di Grey’Anatomy, possiamo dirvi che le possibilità di ottenere un rinnovo sono molto alte ma tutto dipenderà dai nuovi contratti dei tre personaggi storici della serie: Ellen Pompeo (che è anche una produttrice), Chandra Wilson e James Pickens Jr (Meredith, Miranda e Richard). La Abc riuscirà a trattenerli almeno per un’ultima grande stagione? Probabilmente lo scopriremo durante i prossimi upfront americani, che si terranno ancora una volta virtualmente.

