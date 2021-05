Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di martedì 11 maggio 2021: Agnese (Antonella Attili) capisce da alcune frasi di Giuseppe (Nicola Rignanese) che Marcello (Pietro Masotti) sta avendo problemi con la giustizia e, messi all’angolo sia Armando (Pietro Genuardi) che Salvatore (Emanuel Caserio), la signora Amato costringe i due a confessare il segreto.

Cosimo (Alessandro Cosentini) per redimersi agli occhi di Gabriella (Ilaria Rossi) porge delle scuse ad Umberto (Roberto Farnesi) per le ingiurie pronunciate al Circolo.

Le Veneri sono felici di vedere Maria (Chiara Puglisi) e Rocco (Giancarlo Commare) finalmente innamorati!

Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) continuano a mostrarsi agli altri come una coppia inaffondabile, sebbene in realtà ancora non riescano a venirsi incontro e dimenticare i problemi.

Marcello dice addio ma, mentre tutti pensano che sia partito per l’Australia, il ragazzo prende una decisione molto coraggiosa che cambierà per sempre il suo destino.

