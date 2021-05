Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di venerdì 14 maggio 2021:

Maria (Chiara Russo) e Rocco (Giancarlo Commare) sono ormai fidanzati ufficialmente ed è giunto il momento di avvisare anche i parenti della Sicilia: Giuseppe (Nicola Rignanese) infatti continua a insistere presso il giovane Amato affinché chiami il futuro suocero per comunicare la notizia.

Gabriella (Ilaria Rossi) e Cosimo (Alessandro Cosentini) trovano un supporto morale nei rispettivi amici: la Rossi confida a Salvatore (Emanuel Caserio) l’intenzione del marito di lasciare Milano mentre il Bergamini conforta Ludovica (Giulia Arena), decisa più che mai ad aiutare Marcello (Pietro Masotti) a tutti i costi.

Gloria (Lara Komar) e Stefania (Grace Ambrose) sono sempre più vicine, tant’è che la capocommessa riceve anche un invito a cena a casa delle Veneri; tuttavia durante la proiezione del filmato pubblicitario del Paradiso, presa dalla tristezza, Gloria confida ad Armando (Pietro Genuardi) gran parte della verità sulla sua vita.

Per Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) il riavvicinamento sembra aver donato un certo equilibrio, ma un avvenimento non calcolato potrebbe far crollare la stabilità appena creata…

