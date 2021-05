Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di mercoledì 19 maggio 2021:

Marta (Gloria Radulescu) ha ricevuto una nuova proposta di lavoro per New York e questo significa allontanarsi nuovamente da Vittorio (Alessandro Tersigni): proprio per questo motivo la ragazza si sfoga con la zia Adelaide (Vanessa Gravina) ed il padre Umberto (Roberto Farnesi), confidando il disagio nel condividere la notizia con suo marito.

Dopo la vittoria della gara ciclistica, Rocco (Giancarlo Commare) riceve un premio in denaro ed il giovane desidera comprare un anello alla sua fidanzata.

Cosimo (Alessandro Cosentini) inizia pian piano a parlare alla madre Delfina del prossimo trasferimento familiare a Parigi insieme a Gabriella (Ilaria Rossi).

Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) tiene d’occhio ogni movimento di Ludovica Brancia (Giulia Arena) per scoprire i suoi segreti, mentre la giovane si strugge il cuore a causa di una lettera di Marcello (Pietro Masotti) in cui lui chiede di essere dimenticato per sempre.

Marta e Vittorio infine sono sempre più consapevoli del futuro che li attende.

