Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di giovedì 20 maggio 2021:

Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide (Vanessa Gravina) sono preoccupati per le scelte ed il futuro di Marta (Gloria Radulescu) e non sanno come poterla aiutare.

Una coppia super innamorata è invece quella di Maria (Chiara Russo) e Rocco (Giancarlo Commare). Quest’ultimo viene convocato dal direttore sportivo per una prova di allenamento con la squadra ciclistica che dovrà partecipare al giro d’Italia.

Guai in vista per Ludovica (Giulia Arena): in seguito ad una notifica dell’avvocato, la giovane Brancia si reca in carcere da Marcello (Pietro Masotti) e viene smascherata da Fiorenza (Greta Oldoni), che la segue per venire a conoscenza del rapporto tra lei ed il giovane Barbieri.

Vittorio (Alessandro Tersigni) viene a sapere la verità riguardo alla decisione di Marta di partire o meno per New York e questa volta la coppia Conti dovrà realmente decidere del proprio futuro.

