Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di martedì 25 maggio 2021:

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 6: UMBERTO ci sarà ancora! Intervista a Roberto Farnesi

Marta (Gloria Radulescu) ha accettato la proposta di lavoro americana da parte della Sterling e Adelaide (Vanessa Gravina) ne discute con Umberto (Roberto Farnesi).

Maria (Chiara Russo) nel frattempo ha deciso di dire la verità a Rocco (Giancarlo Commare) in merito alla questione post-matrimonio, ma poi chiede aiuto al signor Amato per poter convincere il padre a non essere troppo drastico e autoritario; la giovane Puglisi non sa tuttavia che è proprio Giuseppe (Nicola Rignanese) ad aver preso accordi col padre riguardo le terre siciliane da gestire.

Fiorenza (Greta Oldoni), dopo aver scoperto il legame di Ludovica (Giulia Arena) con Marcello (Pietro Masotti), pensa di giocare sporco, sebbene lo stesso Barbieri ora suggerisca alla Brancia di raccontare tutta la verità alla Contessa Adelaide per evitare ulteriori problemi.

Vittorio (Alessandro Tersigni) infine informa il nipote Pietro (Andrea Savorelli) della rottura matrimoniale con Marta, mentre Umberto Guarnieri consegna alla figlia il biglietto per New York…

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)