Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di venerdì 28 maggio 2021:

Vittorio (Alessandro Tersigni) è ancora turbato dalla separazione con Marta (Gloria Radulescu) e la sua mente punta ad un dolce ricordo vissuto con la moglie.

Gabriella (Ilaria Rossi) ha finalmente deciso se partire o meno per Parigi.

Rocco (Giancarlo Commare), con un guizzo di “quasi follia”, non firma il contratto ciclistico e decide di recarsi in Sicilia per affrontare il padre di Maria (Chiara Russo): la giovane Puglisi tuttavia, con l’aiuto dell’amico Nino (Luca Grispini), riesce a fermarlo prima che sia troppo tardi.

Marcello (Pietro Masotti) e Ludovica (Giulia Arena) hanno scoperto il folle piano di Fiorenza (Greta Oldoni) ed il giovane costringe la Gramini a rinunciare al tentativo di detronizzare la Brancia; così facendo, ora la coppia può finalmente vivere il loro amore senza più nascondersi.

Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) riceve una lettera dalla Germania da parte di una donna e, ovviamente, la tiene nascosta per non farla vedere ad Agnese (Antonella Attili).

Vittorio è pronto a voltare pagina dopo la separazione con Marta ed è pieno di idee per far fiorire ancora di più il suo amato Paradiso delle Signore. Appuntamento a fine estate!