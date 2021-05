Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di martedì 4 maggio 2021:

Leggi anche: Il paradiso delle signore 5 anticipazioni: Marta e Vittorio, che succede dopo il bacio con Dante?

Marcello (Pietro Masotti) si sente con l’acqua alla gola e la situazione col Mantovano lo rende sempre più pessimista riguardo al futuro; per questo motivo decide di non confidare a Ludovica (Giulia Arena) i suoi pensieri.

Maria (Chiara Russo), dopo aver scoperto del bacio di Rocco (Giancarlo Commare), affronta la sua rivale Irene (Francesca Del Fa); il bel siciliano invece chiede consiglio alla bionda venere per riconquistare la Puglisi.

Il lancio del Paradiso in America è sempre più vicino e Marta (Gloria Radulescu) informa Dante (Luca Bastianello) in merito al filmato che la Sterling vorrebbe realizzare per presentare la storia del grande magazzino milanese.

Vittorio (Alessandro Tersigni) si sfoga con Armando (Pietro Genuardi) dopo la rottura con la moglie ed il capo magazziniere trova un modo per far distrarre il suo direttore.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news e anticipazioni anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)