Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di giovedì 6 maggio 2021:

La situazione con Rocco (Giancarlo Commare) rende Maria (Chiara Puglisi) ancora confusa e ne parla con Anna (Francesca Carrain).

Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) finalmente incontra l’investigatore Thomas Gallo: l’uomo potrebbe avere le prove per inchiodare definitivamente Guarnieri. Dante Romagnoli (Luca Bastianello) è tuttavia schierato verso Umberto (Roberto Farnesi) e quindi gioca sporco in modo da cambiare le carte in tavola.

Tutto il Paradiso delle Signore è in fermento per il filmato promozionale che raggiungerà l’America.

Marcello (Pietro Masotti) continua a passare un brutto periodo e la vicinanza con Ludovica (Giulia Arena) è sempre più intima e forte.

Vittorio (Alessandro Tersigni) confessa a Beatrice (Caterina Bertone) di dover tenere a freno i suoi sentimenti nei confronti della moglie Marta (Gloria Radulescu).

