Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di venerdì 7 maggio 2021:

Marcello (Pietro Masotti) si sente come un topo in gabbia e l’arresto sembra essere imminente, ragion per cui il giovane decide di lasciare Milano definitivamente.

Gabriella (Ilaria Rossi) e Cosimo (Alessandro Cosentini) continuano a non comprendersi e sembra che la rottura sia definitiva, intanto l’ombra di Achille Ravasi (Roberto Alpi) continua ad aleggiare su Villa Guarnieri.

Rocco (Giancarlo Commare) non riesce a conquistare Maria (Chiara Puglisi) e si confida con Irene (Francesca Del Fa) che, vedendolo così abbattuto, si impegna per aiutarlo.

Primo riavvicinamento infine per Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) che, ritrovandosi a lavorare nuovamente per il Paradiso gomito a gomito, ricreano una sintonia magica!

