Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 10 a venerdì 14 maggio 2021: Vittorio ripensa al riavvicinamento tra lui e Marta: riaverla tra le sue braccia non è bastato a rimettere tutte le cose a posto; lei intanto prende una decisione definitiva che riguarda Dante. Cosimo vuole rimediare ai suoi tanti errori e si scusa con Salvatore, davanti a Gabriella, per come si è comportato al Circolo e nei suoi confronti. Tra Ludovica e Marcello brucia la passione prima dell’addio, ma lui deve per forza di cose lasciare Milano per sfuggire al carcere: è ormai pronto il piano di fuga che Armando e Salvatore hanno approntato per lui.

Da alcune battute di Giuseppe, Agnese deduce che Marcello abbia problemi con la giustizia e costringe Armando e Salvatore a confessare la verità al ragazzo. Cosimo affronta Umberto e gli chiede scusa per le accuse infondate che ha urlato davanti a tutti, dimostrando così a Gabriella la sua volontà di riparare agli sbagli commessi. Le Veneri al Paradiso commentano la sintonia che ora si è instaurata tra Rocco e Maria. Marta e Vittorio si mostrano affiatati davanti agli altri, ma le cose tra loro ancora non vanno proprio a gonfie vele. Marcello, che tutti pensano sia partito per l’Australia, prende in realtà una coraggiosa decisione che riguarda il suo destino.

Marta rivela a Federico che coltiva la speranza di salvare il suo matrimonio. Dora scopre che Nino è un seminarista e ne resta delusa. Rocco e Maria sono sempre più innamorati. Ludovica apprende che Marcello è in carcere a Milano e grazie al legale ottiene il permesso di poterlo incontrare. Dopo una serie di riflessioni, Marta e Vittorio corrono l’uno verso l’altra, comprendendo che non è il caso di tormentarsi ancora.

Ludovica intende percorrere qualsiasi strada pur di salvare Marcello da un destino che appare segnato; anche Armando nel frattempo visita il giovane Barbieri in prigione. Cosimo parla a Gabriella della sua intenzione di lasciare Milano per ricominciare una nuova vita lontano, confidando nel fatto di poter portare con lui tutta la famiglia. Tra Marta e Vittorio le cose sembrano andare sempre meglio anche grazie all’intesa professionale, ma l’alchimia del passato appare ancora lontana. Rocco annuncia il suo fidanzamento con Maria. Gloria cerca di tirare su il morale di Dora e Stefania, tristi per essersi innamorate di ragazzi che non possono ricambiare il loro sentimento.

Per Rocco e Maria è giunto il momento di ufficializzare il loro fidanzamento anche in Sicilia; Giuseppe insiste perché il nipote chiami il padre della sua fidanzata. Gabriella parla a Salvatore della possibilità di lasciare Milano con Cosimo; quest’ultimo intanto accoglie lo sfogo di Ludovica, che intende a tutti i costi aiutare Marcello. Stefania e Gloria sono sempre più vicine, tanto che la capocommessa riceve dalle ragazze un invito a cena a casa loro. Marta e Vittorio sembrano ormai aver ritrovato una certa sintonia, ma improvvisamente accade qualcosa che potrebbe costituire un “cattivo presagio”…

