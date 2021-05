Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 17 a venerdì 21 maggio 2021: La vetrina vivente del Paradiso, con una modella che a mo’ di manichino indossa la nuova collezione-mare, ottiene grande attenzione da parte del pubblico. La sempre maggiore vicinanza tra Armando e Gloria non sfugge a una gelosissima Agnese, che però fraintende tutto! Ludovica parla ad Armando e Marcello di un piano che sta cercando di attuare per far uscire di prigione Marcello.

Grazie anche a un gesto altruistico di Nino, Rocco ha vinto la gara ciclistica e ora gli si avvicina con interesse il manager di una squadra importante. Dante decide di partire, non senza aver avuto un ultimo dialogo con Vittorio; Marta, intanto, riceve una telefonata a sorpresa dagli Stati Uniti.

Il colloquio col manager di una squadra ciclistica ha infervorato Rocco, per il quale potrebbe ora prepararsi un’importante svolta (anche se Giuseppe cercherà invano di svalutare l’inattesa novità); il ragazzo decide di informare sia Maria e sia Armando di quanto gli è accaduto. Fiorenza Gramini inizia ad avere dei forti sospetti riguardo ai frequenti incontri tra l’avvocato Finzi e Ludovica; quest’ultima, comunque, si rende disponibile a testimoniare pur di migliorare la situazione di Marcello.

Vittorio immagina nuovi importanti impegni futuri in quel del Paradiso per Gabriella, che a quel punto tentenna riguardo alla prospettiva di trasferirsi a Parigi con Cosimo. Marta ha ricevuto un’interessante proposta dalla Sterling e, in caso di accettazione, dovrebbe di nuovo lasciare Milano per l’America; la ragazza, però, non ha il coraggio di parlarne a Vittorio!

Marta, che non riesce ad essere sincera con Vittorio riguardo alla proposta americana che ha ricevuto, ne parla invece con il padre e la zia. Rocco ha ottenuto un premio in denaro come conseguenza della vittoria ciclistica e ora intende acquistare un anello per Maria, ma in tal senso non sa a chi rivolgersi. Attraverso una lettera dalla prigione, Marcello chiede a Ludovica di dimenticarlo.

Fiorenza ha accumulato sempre più sospetti nei confronti di Ludovica e ora vuole approfondire ulteriormente la questione. Cosimo cerca di capire cosa ne pensa la madre riguardo a un eventuale trasferimento a Parigi.

Per Umberto e Adelaide non è affatto facile aiutare Marta a prendere la migliore decisione sul suo futuro, ma Vittorio è destinato a scoprire in fretta che ancora una volta la moglie non gli ha detto tutto. Va sempre bene la storia tra Maria e Rocco, intanto inizia ad approfondirsi la questione dell’impegno del giovane Amato con il nuovo team ciclistico.

Dopo aver ricevuto una comunicazione da Finzi, Ludovica lascia subito il Circolo ma viene seguita da Fiorenza, che così scopre tutta la verità sulla relazione tra la Brancia e Marcello Barbieri!

Marta ha un nuovo colloquio con Umberto: la ragazza comincia a pensare che il suo matrimonio non si possa più salvare; intanto Vittorio gioca a carte scoperte con lei e le chiede di arrivare a una decisione definitiva. Mentre il futuro di Rocco sembra portare il giovane verso nuovi traguardi, Maria è in ansia perché suo padre la rivorrebbe in Sicilia dopo il matrimonio.

Marcello esce finalmente di prigione grazie a Ludovica, ma la detenzione del barista viene scoperta da Fiorenza, la quale ora sembra avere in mano tutti gli elementi per vendicarsi della giovane Brancia. Gloria risponde a una chiamata telefonica per Stefania, che sarà in grado di produrre non poca preoccupazione. Cosimo intende convincere una riluttante Gabriella a trasferirsi a Parigi con lui e mamma Delfina, così le fa incontrare il suo amico e mentore Defois.

