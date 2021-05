Finale di settimana incandescente a Il paradiso delle signore, visto che un dialogo tra Dante Romagnoli (Luca Bastianello) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) è sfociato in un bacio tra i due che è stato visto da un disperato Vittorio (Alessandro Tersigni). E dire che il dottor Conti stava raggiungendo Marta con le migliori intenzioni, avendo deciso – grazie anche all’incitamento della cognata Beatrice (Caterina Bertone) – di cercare un nuovo inizio con la moglie.

Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di lunedi 3 maggio 2021

E invece, lo “spettacolo” a cui Vittorio ha assistito pone ora le basi per una nuova settimana incandescente. Già sappiamo che Conti terrà “il broncio” alla consorte e praticamente non vorrà più saperne di lei: un atteggiamento che peraltro Marta farà molta fatica a capire, in quanto lei non ha compreso che il marito ha assistito al suo scambio di effusioni con Dante.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

Fatto sta però che il comportamento di Vittorio non durerà a lungo – anche grazie ai consigli di Umberto (Roberto Farnesi) che lo spingerà a non arrendersi – e così tra pochi giorni il rinnovato feeling professionale che si stabilirà tra Conti e Marta porterà i due a un riavvicinamento.

Tale “ritorno di fiamma” sembrerà tutto sommato reggere (nonostante non tutti i problemi si risolveranno d’incanto) e così il pubblico avrà l’impressione che la lunga crisi tra i due sia sulla via della risoluzione, mentre Dante parrà essere fuori gioco.

C’è da dire però che, quando assisteremo a questa sorte di “pace ritrovata”, non saremo ancora arrivati all’epilogo della stagione: mancheranno poco più di dieci puntate per il finale d’annata e quindi in teoria potrebbe ancora succedere di tutto! Occhio…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.