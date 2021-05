A Il paradiso delle signore, i recenti comportamenti sopra le righe di Cosimo (Alessandro Cosentini) hanno fatto sì che in breve tempo il giovane fosse emarginato dalla Milano “che conta”, anche a livello lavorativo. Bergamini ha fatto insomma terra bruciata attorno a sé e ora sta meditando molto seriamente di lasciare l’Italia per trasferirsi a Parigi con la sua famiglia.

Questa intenzione, però, non è del tutto indolore: convincere mamma Delfina non è ovviamente così difficile, ma Gabriella (Ilaria Rossi) ha tutto un mondo lavorativo e di relazioni che la tratterrebbe volentieri a Milano, compresi gli impegni con Il paradiso delle signore e nello specifico con il dottor Conti (Alessandro Tersigni).

In questa faccenda, dunque, è proprio Gabriella l'”osso duro” e così nelle attuali puntate Cosimo cerca di convincerla a seguirlo in Francia anche attraverso l’appoggio di una persona molto cara alla moglie…

Eh sì: Cosimo sta per giocarsi la carta rappresentata da Defois, il mentore parigino a cui Gabriella è tanto grata e affezionata. Ma basterà per abbandonare l’Italia?

Quel che è certo è che la prossima settimana vedremo Cosimo intento ancora una volta a spingere la consorte a dare una svolta alla sua vita, ma lei farà di tutto per ritardare la decisione. Decisione che però dovrà pur essere presa: quando ne sapremo di più?

Stando alle anticipazioni, sarà solo l’ultima puntata a chiarire le cose. Gabriella manifesterà quindi le sue intenzioni nell’episodio finale del Paradiso 5, in onda venerdì 28 maggio. Non perdete l’appuntamento conclusivo di quest’annata! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.