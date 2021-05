IL PARADISO DELLE SIGNORE 6 da oggi sul set. Confermate due stagioni!

Per i fan de Il paradiso delle signore iniziano oggi – 31 maggio – alcuni mesi di “astinenza” dalla loro fiction preferita, visto che l’ultima puntata della quinta stagione è andata in onda venerdì scorso. Per tutta l’estate avremo modo di assistere a repliche “random” (si inizia con alcuni episodi della prima stagione daily), ma intanto la produzione si rimette in moto e iniziano i lavori che porteranno Il paradiso a riapparire già tra qualche mese sui teleschermi di Rai 1.

Eh sì, proprio da oggi le riprese ricominciano e si iniziano dunque a girare i nuovi episodi che vedremo presumibilmente a partire da settembre!

Oltre alla buona notizia dei nuovi ciak, gli aficionados del programma saranno sicuramente felici di apprendere che la Rai ha ufficialmente confermato le vicende del grande magazzino per un bel numero di puntate, come il produttore Giannandrea Pecorelli ha dichiarato di recente al mensile Tivù:

Con la Rai abbiamo contrattualizzato due nuove stagioni, quindi siamo molto tranquilli.

Nel corso dell’estate arriveranno certamente notizie sulla nuova stagione (sesta in assoluto e quarta in formato daily) e casting news sugli attori che ne faranno parte. Ci saranno molte new entry? Presto ne parleremo, continuate a seguirci anche durante i mesi caldi…

