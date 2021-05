Siamo all’ultimo mese di programmazione de Il paradiso delle signore 5, che in questa fase sta ottenendo risultati di ascolto spesso maggiori della sua già ottima media: la puntata del 4 maggio, per dire, ha ottenuto un più che soddisfacente 20% di share! Come già sappiamo, ancora non è giunta la notizia ufficiale del rinnovo da parte della Rai, ma a questo punto ciò pare essere più che altro un “dettaglio” visto che alcuni attori hanno già parlato di conferma della serie (e dei loro personaggi).

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore, Ilaria Rossi a Tv Soap: “Gabriella nel finale si fa valere!”

Ci sarà tempo per parlare delle novità della prossima stagione, anche perché intanto queste ultime settimane promettono diverse sorprese e quindi per ora c’è ancora da concentrarsi sulle attuali storie. E tra le tante vicende del Paradiso che dovranno arrivare a una soluzione, quella di Marcello Barbieri (Pietro Masotti) tiene parecchio sulle spine i fan della fiction daily di Rai 1: l’amatissimo barista-imprenditore fuggirà davvero dall’Italia, come lui stesso sta pensando di fare nelle puntate in onda in questi giorni? In realtà le cose non andranno esattamente così…

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

Nei prossimi giorni Marcello continuerà a persistere nella sua idea di trasferirsi in Australia e in tal senso ci sarà un vero e proprio “piano di fuga” che gli amici Armando (Pietro Genuardi) e Salvatore (Emanuel Caserio) hanno approntato per l’occasione. Non mancherà un momento di bruciante passione tra il Barbieri e Ludovica (Giulia Arena), che suonerà tanto come un addio tra i due amanti ma che, alla fine, addio non sarà!

Già. Proprio nel momento in cui sembrerà certo che Marcello abbia lasciato Milano, scopriremo come invece il ragazzo abbia fatto in extremis la scelta più coraggiosa e giusta. Dunque ritroveremo il nostro protagonista in carcere, cosa che presto Ludovica scoprirà ottenendo un permesso per poterlo vedere (in seguito, ovviamente sempre nella location della prigione, assisteremo anche a un incontro tra il Barbieri e Armando).

È quindi chiaro che Ludovica anche in questa circostanza non abbandonerà Marcello: ormai è chiaramente innamorata di lui e intende seguire qualsiasi strada per imprimere una svolta in positivo al destino del suo amato. Ci riuscirà? C’è ancora qualche settimana per scoprirlo! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.