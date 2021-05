Il paradiso delle signore ha ormai messo la quarta, nel senso che tutte le storie della fiction daily di Rai 1 stanno visibilmente accelerando in vista della chiusura della quinta stagione (la terza daily), a cui assisteremo il 28 maggio. E fra le trame più seguite e chiacchierate del momento c’è sicuramente quella del complicato amore tra Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena).

Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di giovedi 13 maggio 2021

Chi l’avrebbe detto che due personaggi così diversi avrebbero finito per stare insieme? Eppure, le cose sono andate proprio così ed è proprio per Ludovica che Marcello ha rinunciato alla fine alla sua fuga in Australia. Ora, come ben sappiamo, il ragazzo si trova in carcere: uscirà?

Le anticipazioni indicano che presto Ludovica parlerà ad Armando (Pietro Genuardi) e Salvatore (Emanuel Caserio) di un piano che ha in mente per rendere Marcello libero, e in effetti la Brancia avrà incontri sempre più frequenti con il legale che si sta occupando del caso (l’avvocato Finzi).

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

Ciò però non passerà inosservato a Fiorenza (Greta Oldoni), che non vede l’ora di trovare qualche elemento per mettere in cattiva luce colei che le ha “sottratto” l’incarico di vicepresidentessa del Circolo. Sarà così che la Gramini inizierà a seguire la nostra Ludovica e in neanche troppo tempo metterà insieme tutti i pezzi del puzzle!

La buona notizia, dunque, è che in tutto questo Marcello riuscirà davvero a uscire di prigione grazie all’aiuto della sua amata, che non mollerà neanche quando lui, scoraggiatissimo, le chiederà attraverso una lettera di dimenticarlo. L’amore tra i due avrà il lieto fine?

Invece la cattiva notizia è che, quando tutto questo succederà, Fiorenza avrà ormai capito che Ludovica e Marcello hanno una relazione. Come penserà di usare questa informazione “imbarazzante”? Lo scopriremo prestissimo! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.