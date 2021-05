Il capolinea della quinta stagione (e terza in formato daily) de Il paradiso delle signore è ormai prossimo, visto che l’attuale annata della fiction pomeridiana di Rai 1 termina venerdì 28 maggio. Ma ad avvicinarsi sembra anche essere la fine della lunga e intensa storia d’amore tra Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni): sarà davvero così?

Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di mercoledi 19 maggio 2021

La narrazione in questi giorni sta gettando i semi per quella che appare come una rottura inevitabile: i due coniugi, dopo le “turbolenze” degli ultimi mesi, sembrano aver messo le basi per un nuovo inizio, ma un altro segreto si è intromesso fra di loro: Marta ha da poco ricevuto una chiamata di lavoro che la riporterebbe in America…

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

La Guarnieri per ora non ha avuto il coraggio di parlare al marito della proposta della Sterling, limitandosi a discuterne con padre e zia, ma Vittorio prestissimo scoprirà tutto e ciò sarà occasione per un nuovo e brusco raffreddamento dei rapporti con la consorte!

Da quel momento in poi, sarà l’inizio della fine. Marta accetterà il lavoro negli Stati Uniti e, attraverso un pranzo, darà l’arrivederci alla sua famiglia. A ciò seguiranno i saluti agli amici più cari e a quel punto accadrà qualcosa che potrebbe far pensare ad un ripensamento…

Eh sì, ci sarà un’ultima notte tra Marta e Vittorio che però alla fine… non cambierà la situazione! Marta deciderà di andare via da Milano e affiderà a Gabriella (Ilaria Rossi) uno struggente commiato da leggere alle Veneri, chiudendo così la sua storia al Paradiso. Le anticipazioni indicano che, nonostante tutto, nell’ultima puntata stagionale vedremo un Vittorio pieno di idee e di entusiasmo, pronto insomma a un nuovo inizio!

Ovviamente, ora tutti vorrebbero sapere se tra il ragionier Conti e la figlia di Umberto (Roberto Farnesi) sarà vero addio o se possa esserci qualche ulteriore strascico o sorpresa. A tal proposito, sul web non mancano ipotesi e deduzioni su questo tema, ma per ora non c’è ancora alcuno spoiler ufficiale sul destino di Vittorio. Di certo ne riparleremo!

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.