Mancano ormai due settimane alla fine de Il paradiso delle signore 5, ma mai come quest’anno le situazioni ancora aperte nella fiction daily di Rai 1 sono tantissime. Paradossalmente, una delle storie che sembrano invece arrivate a un “capolinea anticipato” (in senso positivo) è proprio quella che ultimamente ha avuto più “tumulti”: il rapporto tra Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta (Gloria Radulescu): i due coniugi, nonostante l’armonia del passato sia ancora tutta da ricostruire, appaiono fortemente impegnati a riprovarci. Ma in realtà non sarà così semplice…

In attesa dunque di questo finale da più parti definito “inaspettato”, registriamo una nuova turbolenza che sta per interessare la vita coniugale dei Conti. Nelle più recenti puntate, Marta è tornata con entusiasmo a lavorare al Paradiso, dove prestissimo l’idea della “vetrina vivente”, con una modella che indosserà la nuova collezione-mare, avrà un buon riscontro da parte dei visitatori.

Dante Romagnoli (Luca Bastianello) intanto, dopo il gran rifiuto della Guarnieri, deciderà di partire, previo un ultimo dialogo con Vittorio. Tutto bene quindi? In realtà sta per arrivare una sorprendente telefonata dall’America!

Eh sì: Marta è in procinto di ricevere una proposta di lavoro dalla Sterling che la vedrebbe di nuovo diretta negli Stati Uniti. Ma… come dirlo a Vittorio? Infatti la ragazza non ne parlerà al consorte per mancanza di coraggio, preferendo piuttosto confidarsi con papà Umberto (Roberto Farnesi) e zia Adelaide (Vanessa Gravina).

Questa "omissione" produrrà conseguenze? Ebbene sì. In tempi brevi Vittorio scoprirà che ancora una volta la moglie non gli ha riferito un particolare così importante… e non ne sarà affatto felice! Questo, neanche a dirlo, sarà il prologo all'ultima imperdibile settimana…