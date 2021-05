Il paradiso delle signore tra finali “inaspettati” e attesi ritorni

Il paradiso delle signore sta per concludere una terza annata daily fatta di grandi risultati d’ascolto, in cui si è più di una volta raggiunto e superato il 20% di share. Dato l’indubbio successo, il rinnovo della serie appare davvero come una formalità.

Peraltro, già emerge qualche piccolo ma significativo spoiler sulla nuova stagione, attualmente in scrittura e le cui riprese inizieranno tra non troppo tempo. Si è capito già da un po’ che Il paradiso 6 potrebbe portare con sé dei graditi rientri e, nello specifico, a questo punto appare più che probabile che il ritorno (o i ritorni, vedremo) avvenga in casa Amato: l’attore Emanuel Caserio, recentemente ospite di Pierluigi Iorio nel format web Granelli – la serie, ha decisamente avallato questo rumor che circolava già da un po’…

Il fatto che qualcuno torni a casa Amato potrebbe voler dire che qualcun altro… la lascerà? Le trame relative alle vicende che vedremo nei prossimi giorni hanno fatto venire più di un sospetto ai fan della serie, staremo a vedere…

Intanto i telespettatori del Paradiso restano in attesa di assistere alla conclusione di questa stagione e, proprio su tale argomento, recentemente l’attore Alessandro Tersigni ha fatto capire che ci potrebbe essere un finale che il pubblico non si aspetta. Ciò riguarderà la travagliata storia d’amore tra Vittorio e Marta (Gloria Radulescu)? Lo sapremo a brevissimo!

