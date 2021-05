Siamo agli sgoccioli! Nel momento in cui scriviamo, restano da vedere ancora due puntate de Il paradiso delle signore 5 e poi l’appuntamento sarà rinviato a fine estate con i nuovissimi episodi. Quella che si avvia al termine è stata una stagione davvero trionfante per quanto riguarda gli ascolti e ormai Il paradiso si pone come una produzione di punta della Rai, destinata probabilmente ad arricchire la programmazione pomeridiana della prima rete della tv di Stato per ancora molto tempo.

Ma concentriamoci sugli episodi rimanenti perché ci sono ancora alcune storie irrisolte, il cui destino si giocherà nei due pomeriggi ancora a disposizione: riusciranno Rocco (Giancarlo Commare) e Maria (Chiara Russo) a vivere serenamente il loro amore lontano da Milano? Gabriella (Ilaria Rossi) sceglierà di restare nel capoluogo lombardo o si trasferirà a Parigi? E, soprattutto, tra Marta e Vittorio (Alessandro Tersigni) è davvero finita?

Per quel che concerne la storyline di Conti e della Guarnieri junior, vi diciamo subito che il coup de théâtre di Vittorio non sortirà l’effetto desiderato: l’uomo attraverso il romantico giro a cavallo che ha proposto alla moglie sta tentando in extremis di salvare il suo matrimonio, ma alla fine Marta deciderà egualmente di partire e, come già sappiamo, lascerà a Gabriella un testo scritto da leggere alle Veneri in segno di saluto.

Ma la trama finisce davvero così? A tal proposito risultano molto interessanti le dichiarazioni che l’attrice Gloria Radulescu, interprete di Marta Guarnieri, ha recentemente rilasciato al settimanale Nuovo Tv:

Nell’ultima puntata ci sarà un clamoroso colpo di scena e, per questo personaggio, c’è una porta socchiusa. Magari nella prossima stagione potrà andare e venire come vuole? Chissà…

Insomma, se non si fosse capito, l’ultima puntata stagionale di venerdì 28 maggio è anche quella in cui capiremo quale potrebbe essere davvero il futuro dell’amatissima coppia. Intanto, il successo del Paradiso viene festeggiato oggi, giovedì 27 maggio, in una diretta social sulla pagina Facebook di Raiplay a partire dalle ore 17. Non perdetela!

