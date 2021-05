Nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore ci sarà spazio anche per Roberto Landi? Di questo sembrano essere convinti gli internauti. In questo post vi mettiamo dunque al corrente di un piccolo “caso social” dovuto a una serie di indizi apparsi nelle scorse ore sul web.

Leggi anche: Il paradiso delle signore: arriva la puntata 500, confermata la stagione 6!

In virtù di tali “segnali”, i seguaci della fiction daily di Rai 1 stanno ipotizzando il ritorno nel cast dell’attore Filippo Scarafia, attivo nelle dinamiche del grande magazzino milanese ai tempi della versione prime time. Cerchiamo dunque di ricapitolare brevemente il perché si è arrivati a queste ipotesi…

Il Paradiso delle Signore, news: chi era Roberto Landi

Chi segue la fiction fin dalla prima puntata ricorderà sicuramente che Roberto era uno dei pubblicitari in forza in passato a Il Paradiso delle Signore. Segretamente gay, l’uomo aveva iniziato a sviluppare dei forti sentimenti per Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), ma aveva cercato di non dar seguito agli stessi iniziando una relazione con la venere Silvana Maffeis (Silvia Mazzieri). A quel punto i due avevano anche deciso di sposarsi, salvo poi annullare tutto quanto nel momento in cui Roberto ha confessato a Silvana la propria omosessualità.

Da quel momento, i telespettatori non hanno più avuto notizie di Roberto Landi, ma sta prendendo sempre più piede la voce del suo ipotetico ritorno. Una sorta di “conferma” sembrerebbe infatti arrivare dallo stesso Alessandro Tersigni.

Il Paradiso delle Signore, spoiler: Roberto Landi ritorna?

Nel corso della diretta web del 27 maggio per il finale della quinta stagione del Paradiso, Tersigni ha dato un’anticipazione sui prossimi episodi, che verranno girati a partire da lunedì 31 maggio 2021. Intervistato dal conduttore, l’attore ha dichiarato:

La nuova stagione, oltre che tanti sorrisi, porterà tanti eventi e tante storie nuove, ma sopratutto il ritorno di vecchia amicizie, molto vicine a Vittorio Conti.

Queste parole sono sembrate piuttosto riconducibili a Roberto Landi, da sempre presentato come un amico – anche se innamorato – di Vittorio. Una dichiarazione, tra l’altro, che sembra trovare una certa corrispondenza anche sui canali social di Filippo Scarafia, colui che gli ha prestato il volto in prima serata.

Il Paradiso delle Signore, social: il post di Filippo Scarafia

Di recente, Scarafia ha infatti postato su Instagram una story dove si intravedevano diversi copioni. Gli stessi sembravano molto simili a quelli che Emanuel Caserio, l’interprete di Salvatore, ha mostrato ai suoi follower in vista dell’imminente rientro sul set.

Per correttezza, bisogna aggiungere che Scarafia non ha fatto alcuna menzione del nuovo lavoro che lo vedrà protagonista, ma tutti questi elementi sono bastati a convincere i fan de Il Paradiso delle Signore della possibilità di rivedere il personaggio di Roberto.

Non resta dunque che attendere i prossimi sviluppi per capire se questo rumor sia fondato oppure no… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.