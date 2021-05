Non ci sarà pace fino all’ultimo minuto per i personaggi de Il Segreto. Nella puntata finale della telenovela iberica, un’esplosione alla fabbrica di Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro) metterà infatti in serio pericolo la vita di Pablo Centeno (Adrian Exposito), il fidanzato di Carolina (Berta Castanè). Tutto ciò, neanche a dirlo, avrà a che fare con la congregazione degli Arcangeli e, in particolare, con un ordine che Francisca Montenegro (Maria Bouzas) darà a don Filiberto (Andres Suarez)…

Il Segreto, news: Francisca ordina a don Filiberto di fare esplodere la fabbrica

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Francisca assumerà il contro degli Arcangeli, tant’è che ordinerà loro di non fare più alcuna mossa per difendere il vecchio governo reggente. Tuttavia, la Montenegro continuerà ad agire in totale autonomia, nonostante le opposizioni fatte ai suoi “soci”, tant’è che chiederà a don Filiberto di piazzare una bomba nella fabbrica di Ignacio capace di spargere terrore e sangue.

Di primo acchito, il parroco di Puente Viejo tenterà di tirarsi indietro, sottolineando che il suo compito è quello di difendere le vite e non di uccidere le persone, ma poi Francisca gli dirà che nella loro battaglia è necessario sacrificare qualcuno, se davvero vogliono contrastare le posizioni repubblicane. Insomma, il sacerdote si lascerà plagiare dalla cattivona, anche se proverà dei profondi sensi di colpa ed arriverà addirittura ad autoflagellarsi.

Il Segreto, spoiler: Pablo ferito nell’attentato alla fabbrica!

Attenzione quindi ai successivi avvenimenti: date tutte queste premesse, vi anticipiamo che don Filiberto piazzerà davvero la bomba nella fabbrica di Ignacio, colpevole di avere più volte difeso la Repubblica e, sopratutto, di avere acquistato la villa che apparteneva a Francisca.

Nonostante l’esplosione dell’ordigno andata a buon fine, fortunatamente nessuno degli operai del Solozabal morirà, anche se si rivelerà necessario l’intervento di Don Clemente per prestare soccorso a Pablo, rimasto intrappolato tra le macerie di un macchinario e privo di coscienza.

Ad ogni modo, i membri della famiglia Solozabal potranno presto tirare un sospiro di sollievo, dato che il Centeno avrà riportato soltanto delle leggere ferite che guariranno nel giro di qualche settimana. Una notizia felice che spingerà Carolina a concentrarsi nuovamente sulle sue nozze con Pablo, che vorrà celebrare il prima possibile.

Il Segreto, trame: Isabel confessa a Tomas che Francisca è il capo degli Arcangeli

In ogni caso, la storyline prenderà presto una svolta inaspettata anche per merito di un’intuizione di Tomas De Los Visos (Alejandro Vergara). Data l’alleanza stretta con il sindaco Alicia Urrutia (Roser Tapias) per tentare di riportare la pace a Puente Viejo ed arginare i conflitti tra chi sostiene la Repubblica e chi invece è completamente contrario, il marchesino chiederà apertamente alla madre Isabel (Silvia Marsò) se ci possano essere davvero gli Arcangeli dietro l’attentato.

A quel punto, la donna sarà costretta ad ammettere la verità e dirà al figlio che ormai la congregazione è controllata dal suo capo, che decide in autonomia che cosa fare.

Nell’istante in cui Tomas le domanderà se conosce il nome di chi governa gli Arcangeli, Isabel farà quindi il nome di Francisca, definendola la più potente di Puente Viejo e sopratutto l’ex proprietaria della villa in cui abitano i Solozabal.

Come reagirà dunque Tomas quando constaterà che è la Montenegro la “burattinaia” dell’ultima tragedia del paese? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

