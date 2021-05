Dopo aver appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo, per La casa di carta – la serie spagnola più amata nel mondo nata dalla penna di Álex Pina – è giunto il momento di sferrare il colpo del secolo che chiuderà definitivamente le vicende della banda di ladri capitanata dal Professore (Alvaro Morte).

Con questo attesissimo annuncio, accompagnato dal primo teaser ufficiale, Netflix annuncia la data di uscita della quinta e ultima parte composta da dieci episodi che saranno suddivisi in due volumi: il 3 settembre, i fan potranno godere dei primi cinque episodi, mentre per gustare gli ultimi cinque capitoli bisognerà attendere ancora tre mesi, esattamente il 3 dicembre, quando la piattaforma rilascerà la parte conclusiva della serie dei record!

La Casa di Carta arriverà dunque a conclusione a dicembre e i fan sono già impazienti di scoprire cosa avrà in serbo il Professore per l’ultima grande missione! Ecco dunque la sinossi ufficiale che riguarda l’ultima avventura della folle, geniale e romantica banda di ladri, armata di maschere di Salvador Dalí e tute rosse:

La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona (Raquel Murillo Fuentes), ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il Professore è stato catturato da Sierra (Najwa Nimri) e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.