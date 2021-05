Anticipazioni sesta ed ultima puntata della fiction La compagnia del cigno 2, in onda su Rai 1 in prima serata domenica 16 maggio 2021.

Fiction La compagnia del cigno 2: anticipazioni episodio 11 intitolato La forza della tempesta

Luca è ancora accusato per la morte di Teoman e vive un momento complicatissimo, con Irene che comunque si dedica amorevolmente a lui e intende lottare per la verità.

Sofia è in procinto di partorire, ma anche lei – così come tutti i ragazzi della Compagnia del Cigno – fa di tutto per dimostrare l’innocenza del maestro Marioni e cerca di convincere l’ispettrice Modiano a riaprire le indagini.

La compagnia del cigno 2 fiction: anticipazioni episodio 12 intitolato La verità

Mentre Marioni è sempre più rassegnato al suo destino, i suoi allievi continuano a impegnarsi per dimostrare la sua non colpevolezza, a costo di correre dei rischi.

La Modiano, visto il modo testardo con cui i ragazzi si pongono, decide di indagare ancora sulla morte di Teoman e ciò riaccende il lume della speranza…

