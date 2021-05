Ogni soap che si rispetti ha il suo cattivo di turno, motivo per cui anche la turca Love Is In The Air non farà eccezione. Già dai primi episodi, i telespettatori avranno così modo di conoscere il losco architetto Kaan Karadağ (İsmail Ege Şaşmaz), il maggiore rivale di Serkan Bolat (Kerem Bursin), il protagonista maschile.

Love Is In The Air, trame: ecco perché Kaan ce l’ha con Serkan e la sua famiglia

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che Kaan ce l’avrà a morte con Serkan poiché considererà Alptekin (Ahmet Somers) e Aydan (Neslihan Yeldan), il padre e la madre dell’uomo, responsabile del fallimento dei suoi genitori. Spinto dal desiderio di vendetta, il Karadağ cercherà quindi di sabotare ogni progetto dell’azienda del Bolat (specializzata in architettura e design) e, per farlo, si avvarrà del complice Ahmet, il direttore finanziario di Serkan che sarà riuscito a corrompere.

Tuttavia, proprio Serkan sarà sempre un passo avanti rispetto al suo nemico, tant’è che un giorno perderà apposta l’appalto di un progetto costosissimo per smascherare Ahmet, per il quale nutriva già dei sospetti. In pratica, grazie ad un tranello, sarà Kaan a vincere la “disputa” puntando una somma più alta, ma questa mossa farà uscire allo scoperto anche il doppio gioco del direttore finanziario, che verrà licenziato in tronco. Ad ogni modo, il Karadağ non si arrenderà alla prima difficoltà…

Love Is In The Air, news: Kaan nota Melo alla festa di fidanzamento di Eda e Serkan

Eh sì: un nuovo tranello di Kaan partirà nel momento in cui Eda Yildiz (Hande Ercel) accetterà di fingere di essere la fidanzata di Serkan per due mesi, una menzogna che il Bolat metterà in piedi per cercare di mandare a monte il matrimonio tra l’ex fidanzata Selin (Bige Onal) e Ferit (Cagri Citanak).

Dal canto suo, la Yildiz acconsentirà al patto in cambio di essere assunta nell’azienda del Bolat, una proposta che farà all’uomo dopo aver rifiutato i soldi della borsa di studio (ritirata proprio da Ahmet senza il consenso di Serkan) che le avrebbe permesso di laurearsi e diventare un architetto paesaggista.

Fatto sta che, proprio per via del falso fidanzamento, Kaan comincerà ad avvicinarsi ad Eda, ma il suo piano andrà a monte quando la ragazza scoprirà che è il rivale di Serkan. Il Karadağ dovrà quindi ingegnarsi per trovare una soluzione e starà dietro a Melo (Elçin Afacan), la migliore amica della Yildiz, dopo che l’avrà notata al party organizzato dai falsi piccioncini per formalizzare la loro unione…

Love Is In The Air, spoiler: Kaan inizia a corteggiare Melo

In tal senso, vi anticipiamo infatti che Kaan aggancerà Melo nella profumeria in cui lavora e, dato che la giovane non l’avrà riconosciuto, si mostrerà dolce e gentile nei suoi riguardi tanto che, nel giro di poco tempo, le chiederà il suo numero di telefono e la aggiungerà su tutti i social.

Tale incontro, apparentemente studiato nei minimi dettagli dal Karadağ, colpirà particolarmente Melo, la quale si dichiarerà innamorata del suo nuovo conoscente e non farà altro che fantasticare sul suo ipotetico futuro con lui.

Sarà allora che i telespettatori dovranno chiedersi che cosa abbia in mente Kaan, dato che il suo interesse verso Melo, purtroppo, sarà tutt'altro che romantico…