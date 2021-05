Mai fingere un fidanzamento con una persona per cui senti un’attrazione. Questa sarà una delle regole che metterà in crisi Ezgi Inal (Ozge Gurel), la protagonista di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, la nuova soap turca in onda su Canale 5 da lunedì 31 maggio alle 14.45. La donna stabilirà infatti un patto con il nuovo e aitante ristoratore Ozgur Atasoy (Can Yaman), ma presto la situazione le sfuggirà decisamente di mano…

Mr Wrong, news: Ezgi accetta di accompagnare Ozgur al matrimonio della sorella Ebru

Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando Ezgi vorrà fare il possibile per conquistare il ginecologo Serdar (Sarp Can Köroğlu). Dato la fine rovinosa del suo rapporto con il boyfriend Soner (Taygun Sungar), che avrà lasciato dopo averlo beccato tra le braccia di un’altra, la donna non disporrà però della tattiche necessarie per sedurre il medico, motivo per cui Ozgur, da buon vicino di casa, le proporrà un patto: se accetterà di accompagnarlo al matrimonio della sorella Ebru e fingerà di essere la sua fidanzata, l’Atasoy le darà in cambio alcune lezioni d’amore con le quali potrà conquistare Serdar e farsi sposa entro la fine dell’estate.

Il “donnaiolo seriale” Ozgur metterà in piedi questa macchinazione per evitare che la madre Sevim (Lale Basar) lo “intontisca” alla festa chiedendogli in continuazione quando ha intenzione di sposarsi, sia presentandogli delle improbabili fidanzate.

Una volta che stabiliranno l’accordo, i nostri due protagonisti partiranno dunque alla volta di Gokce, il paese natale dell’Atasoy, ma l’imprevisto non tarderà ad arrivare…

Mr Wrong, trame: Ezgi e Ozgura scappano da Fitnat, la zia impicciona

Eh sì: al momento delle presentazioni, arriverà nella casa dell’uomo l’impicciona e petulante Fitnat (Deniz Özerman), la zia di Ozgur. Ad un certo punto, le domande della donna si faranno sempre più imbarazzanti, tant’è che l’Atasoy porterà via con se Ezgi e le farà fare un giro in moto per tutta la cittadina.

Come se non bastasse, l’uomo noleggerà poi una barca con l’intento di far conoscere all’ospite il bellissimo mare in cui è cresciuto. Una gita fuori porta che, tra l’altro, consentirà ai due di conoscersi meglio: ad esempio, Ezgi confesserà a Ozgur di essere stata abbandonata dal padre quando era ancora una bambina, mentre l’uomo farà presente alla Inal che il suo papà è morto da cinque anni.

Insomma, i due stabiliranno una certa confidenza, che sfocerà in una vera e propria attrazione quando il ristoratore, durante un momento distensivo, la trascinerà con sé in acqua…

Mr Wrong, spoiler: Ozgur ed Ezgi sul punto di baciarsi

In quei precisi istanti, vi anticipiamo infatti che l’atmosfera si surriscalderà a dismisura e Ezgi e Ozgur sembreranno essere sul punto di baciarsi. A bloccare l’avvicinamento ci penserà però lui, sottolineando alla donna di aver voluto mettere alla prova la sua resistenza…

