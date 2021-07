Se per Cansu (Fatma Topas) e Levent (Gurgen Oz) il finale di Mr Wrong – Lezioni d’Amore sarà tutt’altro che felice, lo stesso non si potrà dire di Ozgur Atasoy (Can Yaman) ed Ezgi Inal (Ozge Gurel), i due protagonisti della telenovela turca. Dopo essersi giurati amore eterno, gli innamorati prometteranno un giorno di sposarsi in Italia. Vediamo quindi come si arriverà al grande epilogo…

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, news: Tolga restituisce La Gabbia a Ozgur

In base alle anticipazioni sull’ultimo episodio, si scopre che Ozgur riavrà in cambio dal cugino Tolga Gurdag (Serah Paril) la gestione de La Gabbia. Il “cattivo” agirà in tal senso perché riceverà la registrazione (con allegato un foglietto anonimo) dalla quale sarà chiaro che è stato lui ad accordarsi con l’avvocatessa Irem (Kimya Gokce Aytac) per non far ottenere ad Ozgur la licenza per aprire il nuovo ristorante La Laguna.

A quel punto, Tolga restituirà il primo locale ad Ozgur, per non incorrere in eventuali ripercussioni legali, ma riterrà Ezgi responsabile del ricatto che ha subito a causa della registrazione. Ovviamente, la ragazza negherà il suo coinvolgimento nella questione e capirà subito che dietro a tutto quanto c’è lo zampino di Serdar (Sarp Can Karoglu), al quale dirà di stare lontano da lei e da Ozgur visto che ormai sono felici e contenti.

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, trame: l’ultimo disperato tentativo di Serdar

Il medico si arrenderà però così facilmente? Assolutamente no: ormai ossessionato da Ezgi, Serdar tenterà di rintracciare Derin, la storica ex di Ozgur, ma anche questa ennesima macchinazione non andrà a buon fine. Il detective che avrà assunto gli comunicherà infatti che la donna ha lasciato la Turchia per almeno sei mesi, cosa che lo costringerà a farsi da parte.

Insomma, per Ezgi e Ozgur non ci sarà più alcun tipo di ostacolo e, nella scena finale della telenovela, i due fantasticheranno su ciò che sarà il loro futuro, soprattutto perché la ragazza sarà diventata uno dei soci de La Gabbia grazie ad un prestito ottenuto dai suoi genitori. Un momento romantico dove l’Atasoy farà presente alla fidanzata di essersi innamorato di lei fin dalla prima volta che l’ha vista sul taxi, anche se aveva fatto fatica a rendersene conto!

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, spoiler: Ezgi e Ozgur e la promessa di sposarsi in Italia

Nel corso del dialogo, Ozgur approfitterà della partenza di Cansu (che si concederà una vacanza dopo la rottura con Levent) per chiedere ad Ezgi di andare a vivere insieme a lui. Di primo acchito, la nostra protagonista resterà spiazzata da tale proposta, tant’è che si prenderà del tempo per pensarci, ma si rallegrerà nel momento in cui Ozgur dichiarerà di essere disposto anche a sposarla.

Un matrimonio, quello dei due piccioncini, che non verrà mostrato ai telespettatori, anche se Ozgur e Ezgi opteranno per pronunciare il sì in Italia in una data non prestabilita. Un finale decisamente aperto, ma da cui trasparirà gioia e amore. Della serie, "tutto è bene quel che finisce bene"…