Non tutte le storie d’amore hanno un lieto fine. Lo imparerà a sue spese la giovane Cansu (Fatma Toptas) nel gran finale di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, in onda su Canale 5 tra qualche settimana. Tutto ciò accadrà dal momento in cui la donna non riuscirà a sposare il fidanzato Levent (Gurgen Oz) a causa della piccola Zeynep (Ada Arca)…

Leggi anche: Mr Wrong anticipazioni: TOLGA fa un ultimo dispetto a OZGUR

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, news: Zeynep fa saltare il matrimonio tra Cansu e Levent

Come abbiamo avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti, ad un certo punto Zeynep sembrerà accettare Cansu come futura matrigna, ma tutto ciò cambierà quando parlerà per caso con una sua coetanea: quest’ultima le svelerà che il padre ha deciso di mandarla in un collegio dopo essersi sposato con un’altra donna che presto gli darà un nuovo figlio. La bambina comincerà dunque a pensare che anche Levent si comporterà allo stesso modo con lei una volta che sarà diventato il marito di Cansu e farà perdere le sue tracce il giorno delle nozze!

Zeynep verrà così ritrovata da Ozgur (Can Yaman) e Ezgi (Ozge Gurel) dopo qualche ora, ma Levent non se la sentirà di procedere con il suo matrimonio con Cansu… alla quale proporrà un’alternativa!

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, spoiler: Cansu lascia Levent

Eh sì: in base a quanto riportano le anticipazioni, Levent spiegherà a Cansu che non se la sente di sposarsi fin quando Zeynep non avrà accettato fino in fondo il loro rapporto. Il chirurgo plastico chiederà così alla sua amata di fare un passo indietro riguardo alla loro storia per tornare ad essere soltanto fidanzati. In pratica, l’uomo chiederà a Cansu di accantonare il proposito di sposarsi per un lasso di tempo indeterminato.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Neanche a dirlo, Cansu si sentirà presa in giro da tale proposta e rifiuterà sdegnata l’offerta. La donna preparerà quindi in fretta e furia le valigie, visto che era appena andata a convivere con Levent, e in un successivo dialogo farà presente all’ormai ex che è lui – e non Ozgur – l’uomo sbagliato che ogni donna vorrebbe non incontrare, visto che è completamente incapace di prendere in mano la sua vita ed utilizza la figlia come scudo per non ammettere che è lui, in realtà, a non volersi sposare.

Mr Wrong – Lezioni d’Amore, trame: Cansu parte per un lungo viaggio

Partendo da questi presupposti, vi anticipiamo così che per Cansu e Levent sarà impossibile riappacificarsi prima del gran finale della telenovela turca. Nello specifico, la cugina di Ezgi deciderà infatti di concedersi un lungo viaggio e non saluterà il medico prima della partenza. Levent dovrà quindi rassegnarsi all’idea di essere stato scaricato! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.