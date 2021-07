Anticipazioni ultima puntata della soap turca Mr Wrong – lezioni d’amore di martedì 20 luglio 2021 in prima serata:

Leggi anche: Mr Wrong anticipazioni: CANSU e LEVENT, ecco come finirà!

Le nozze di Levent e Cansu saltano per via della gelosia di Zeynep. Levent a quel punto decide che non può sposarsi senza aver prima risolto i suoi problemi con la figlia, di conseguenza propone a Cansu di rimandare il lieto evento. Ma lei avrà una brusca reazione: lo lascia per sempre e si prende un periodo di vacanza!

Ozgur e Ezgi stanno ancora affrontando i problemi del Laguna, che viene posto sotto sequestro dalla finanza a causa delle macchinazioni ordite da Yesim e Serdar.

Serdar tenta di convincere Ezgi a ricattare Tolga usando delle registrazioni scottanti, in modo che lo stesso Tolga restituisca la Gabbia ad Ozgur. Ezgi però rifiuta e dunque sarà lo stesso Serdar che, fingendo di essere Ezgi, ricatterà Tolga. Quest’ultimo, messo evidentemente con le spalle al muro, finirà per restituire il locale al cugino.

Fitnat sorprende il marito in una camera d’albergo con un’altra.

Ezgi, grazie all’aiuto dei genitori, diventa socia minoritaria de la Gabbia e riceve finalmente una proposta di matrimonio da Ozgur, evento che chiude la telenovela!

Mr Wrong: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)