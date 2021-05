Prossimamente su Canale 5 debutterà Mr. Wrong – Lezioni d’Amore, la nuova fiction turca. Iniziamo quindi a conoscere meglio i personaggi con cui il pubblico Mediaset dovrà familiarizzare, a partire dallo sfortunata Ezgi İnal, interpretata da Özge Gürel, attrice che ha prestato il volto a Oyku in Cherry Season – La Stagione del Cuore e a Nazli in Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore.

Mr. Wrong – Lezioni d’Amore, trame: ecco chi è Ezgi

Le anticipazioni indicano che Ezgi sarà una ragazza piuttosto sfortunata in amore. Dopo aver collezionato una serie di insuccessi dal punto di vista sentimentale, la donna scoprirà infatti nel peggiore dei modi di essere stata tradita anche da Soner (Taygun Sungar). Nell’episodio pilota della serie, Ezgi penserà infatti di organizzare una festa a sorpresa per il proprio compagno, ma quando quest’ultimo rincaserà sarà in compagnia della sua amante.

Sarà una doccia fredda per la İnal, che potrà però contare sul supporto emotivo delle sue due migliori amiche: l’avvocatessa Deniz (Cemre Gümeli) e la dirigente Cansu (Fatma Toptaş), le quali non perderanno però l’occasione di ribadire che lei è solita scegliere sempre i “signori sbagliati”, ovvero gli uomini che prima o poi la faranno soffrire.

Gli imprevisti per la povera Ezgi non saranno però finiti qui: tre mesi dopo la brusca rottura con Soner, la nostra protagonista perderà infatti improvvisamente il lavoro e, come se non bastasse, verrà sbattuta fuori di casa dal suo ex, il quale sottolineerà che il contratto d’affitto è stato firmato a suo nome e pretenderà di tornare a vivere lì, nonostante tutti gli affitti pagati dalla İnal. Una giornata no che sarà destinata a peggiorare grazie ad un incontro casuale…

Mr. Wrong – Lezioni d’Amore, spoiler: Ezgi incontra l’affascinante Özgür Atasoy

Eh sì: vi anticipiamo infatti che, nel corso di una mattinata, Ezgi avrà un incidente in automobile – come se gli eventi sfortunati non fossero già stato abbastanza! – e si troverà costretta a prendere un taxi. La stessa vettura verrà però occupata anche dall’affascinante ristoratore Özgür Atasoy (Can Yaman), che si rifiuterà da scendere e, inaspettatamente, sarà diretto nel suo stesso quartiere.

Tuttavia, Ezgi non resterà positivamente impressionata dall’uomo, tant’è che lo considererà piuttosto maleducato.

Una cattiva impressione che, almeno nei primi tempi, accompagnerà costantemente Ezgi: quest’ultima si ritroverà a vivere vicinissima ad Özgür, che riterrà l’ennesimo “signor sbagliato” che si è intromesso nella sua vita. Da lì partirà quindi tutto l’arco narrativo della telenovela turca, che è composta da 14 episodi della durata di 120 minuti e che vedrà Ezgi interagire anche con la madre Nevin (Feri Baycu Güler) e il patrigno Ünal (Suat Sungur), un uomo dai modi decisamente bizzarri… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.