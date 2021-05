L’incallito donnaiolo Ozgur Atasoy dovrà darsi parecchio da fare per impedire alla madre Sevim (Lale Basar) di avviare una vera e propria ricerca della sua fidanzata. Parliamo di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, la nuova fiction turca di Canale 5 che si appresta a debuttare nelle prossime settimane. Oggi cerchiamo di conoscere un po’ meglio il protagonista maschile, interpretato come già saprete da Can Yaman.

Mr Wrong, news: Ozgur, uno sciupafemmine “seriale”

In base alle anticipazioni, Ozgur verrà presentato come un ristoratore, abbastanza dedito alla sua attività professionale ma piuttosto incurante della sua vita sentimentale. Visto che sarà consapevole di essere bello, al pari di un dio greco, l’Atasoy non esiterà infatti a concedersi diverse avventure di una notte, dato che poi scaricherà puntualmente la “malcapitata” di turno il mattino successivo.

Tuttavia, l’uomo incrocerà presto la sua strada con quella della sfortunata Ezgi Inal (Ozge Gurel), decisamente depressa per via della fine della sua relazione con il fidanzato “storico” Soner (Taygun Sungar) a causa di un’amante. Partendo da questo incontro, la vita di Ozgur cambierà radicalmente, anche se prima combinerà qualche nuovo guaio….

Mr Wrong, trame: Ozgur e la notte di passione con una giornalista

Nello specifico, possiamo anticiparvi che Ozgur darà il suo consenso per rilasciare un’importante intervista su un magazine a diffusione nazionale, dove avrà come intenzione quella di presentare la sua attività. Fatto sta che, qualche giorno dopo, il ragazzo accetterà di incontrare la giornalista a casa sua, affinché possa verificare come è uscito l’articolo che parlerà di lui.

Ovviamente, Ozgur andrà anche a letto con la “sconosciuta”, incappando in un rischio il mattino successivo.

Eh sì: alle prime luci dell’alba, un’altra ragazza – di cui non ricorderà nemmeno il nome – suonerà alla porta di Ozgur e intimerà alla giornalista di andarsene, presentandosi come la sua fidanzata. Fatto sta che la professionista deciderà di vendicarsi e cambierà radicalmente l’articolo, etichettando a mezzo stampa il nostro protagonista come un vero e proprio Signor Sbagliato, incapace di avere un minimo di riguardo nei confronti del gentil sesso.

Nel giro di pochi minuti, Ozgur sarà quindi sulla bocca di tutti e le voci sul suo conto infastidiranno Sevim, la quale penserà di organizzare una vera e propria ricerca della spasimante perfetta nel corso del matrimonio della figlia Ebru!!!

Mr Wrong, spoiler: Ozgur cerca una fidanzata per una notte

Come uscirà Ozgur da questo impiccio?

Nel corso di un dialogo con l’amico Ozan (Serkay Tütüncü), l’uomo dirà a chiare lettere di essere intenzionato ad ingaggiare una finta fidanzata per il matrimonio della sorella Ebru, in modo tale da evitare che mamma Sevim possa infastidirlo con eventuali domande imbarazzanti sulla sua vita sentimentale.

Comunque sia, non sarà alquanto facile per Ozgur trovare una donna che rispecchi i gusti della madre, tant’è che si troverà a dover scartare diverse possibilità. E sarà proprio in questo frangente che entrerà in gioco Ezgi, che per uno strano scherzo del destino sarà diventata la sua nuova vicina poiché, sfrattata da Soner, avrà trovato rifugio a casa di Cansu (Fatma Toptas), la dirimpettaia dell’Atasoy…

