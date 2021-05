Ezgi İnal (Özge Gürel), la protagonista di Mr. Wrong – Lezioni d’Amore, si farà fin da subito notare per il suo modo di essere totalmente maldestro. Piantata in asso dal fidanzato Soner Seçkin (Taygun Sungar), la donna incrocerà la sua strada con quella dello sciupafemmine Özgür Atasoy (Can Yaman), un affascinante ristoratore assolutamente non intenzionato ad innamorarsi. Tra di loro saranno subito scintille!!!

Mr Wrong, news: Ezgi piantata in asso da Soner

Se avete letto i nostri post precedenti sulle anticipazioni di questa nuova fiction turca, sapete già che Ezgi scoprirà all’improvviso che Soner ha un’amante. Seppur disperata all’idea di aver buttato tre anni della sua vita appresso a chi non la meritava, la Inal troncherà immediatamente la relazione ma, tre mesi dopo, verrà sbattuta fuori dalla sua casa; ciò accadrà perché Soner, essendo il legittimo contraente dell’affitto, pretenderà di vivere lì con la sua nuova fiamma.

A quel punto, Ezgi troverà ospitalità dall’amica Cansu (Fatma Toptaş), ma dichiarerà a più riprese di non volerne più sapere degli uomini, visto che ha sempre incontrato quelli sbagliati. Il destino avrà però in serbo ben altro per lei…

Mr Wrong, trame: Ezgi assiste alla proposta di matrimonio di Soner all’amante!

Eh sì: vi anticipiamo che, in una determinata giornata, Cansu darà appuntamento ad Ezgi e all’avvocatessa Deniz Koparan (Cemre Gümeli) nel ristorante di Ozgur, che la nostra protagonista avrà incontrato durante un tragitto in taxi durante il quale l’uomo non sarà stato di certo gentile con lei. Tuttavia, Cansu non si presenterà perché preferirà trascorrere la notte con il fidanzato “segreto” Levent (Gürgen Öz), mentre Deniz si tratterrà in ufficio per finire un lavoro.

Insomma, Ezgi resterà da sola e, fortemente sfortunata, si troverà ad assistere suo malgrado alla proposta di matrimonio che Soner farà alla nuova fidanzata. Incredula di fronte a tale avvenimento, avvenuto a soli tre mesi dalla loro rottura, la Inal si riverserà sul bancone del locale, dove berrà tantissimi cocktail che gli verranno tutti serviti da Ozgur.

Dato che sarà ubriaca, l’Atasoy deciderà di portarla in albergo e dì lì a poco la situazione sembrerà sfuggire di mano alla ragazza…

Mr Wrong, spoiler: Ezgi e Ozgur passano la notte insieme!

Il giorno successivo, Ozgur si sveglierà infatti nel letto, in compagnia di Ezgi, con indosso soltanto un paio di boxer e la lascerà per andare a farsi una doccia. Qualche minuto dopo, anche Ezgi smetterà di dormire e si agiterà al pensiero di aver ipoteticamente fatto l’amore con Ozgur!

Sotto shock, la ragazza si vestirà quindi in fretta e furia ed andrà via senza nemmeno salutare. Nelle ore successive, dato che avrà dei ricordi abbastanza confusi, Ezgi si domanderà quindi se Ozgur si sia approfittato di lei quando era in preda ai deliri dell’alcool, anche perché avrà dei flashback dai quali sarà chiaro che è stata la prima a baciarlo!!!

Ma Ezgi e Ozgur saranno davvero stati insieme “intimamente” o tutto sarà frutto di un grande equivoco? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.