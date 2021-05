Tra i protagonisti di Mr Wrong – Lezioni d’Amore ci sarà anche Soner Seçkin (Taygun Sungar), ossia l’ex fidanzato di Ezgi Inal (Ozge Gurel), la protagonista della nuova soap turca in partenza lunedì 31 maggio 2021 alle 14.45.

Leggi anche: Mr Wrong anticipazioni: OZAN DINCER, il migliore amico di OZGUR

Anche se la relazione tra i due si interromperà fin dal primo episodio, ovvero dal momento in cui la ragazza troverà l’uomo in compagnia della sua amante, Soner continuerà ad essere una costante nella vita di Ezgi, cosa che in una determinata giornata porterà l’aitante ristoratore Ozgur Atasoy (Can Yaman) a fingersi il nuovo compagno della donna. Ricapitoliamo attraverso le anticipazioni tutti i passaggi della storyline principale della serie…

Mr Wrong, trame: Ezgi accetta di prendere lezioni d’amore da Ozgur

Come abbiamo già avuto modo ampiamente di raccontare, Ezgi verrà sbattuta fuori da casa da Soner tre mesi dopo la fine della loro storia d’amore, durata per tanti anni.

La donna troverà dunque ospitalità a casa della cugina Cansu (Fatma Toptas) che, guarda caso, è la vicina di casa di Ozgur, il ristoratore incontrato qualche giorno prima da Ezgi e con cui avrà trascorso una notte in albergo di cui non avrà alcun ricordo, poiché completamente ubriaca (berrà infatti più del dovuto quando si troverà ad assistere alla proposta di matrimonio che Soner farà alla sua nuova fiamma).

Nonostante tutto il dolore provato, Ezgi deciderà dunque di approfondire la conoscenza del ginecologo Serdar (Sarp Can Köroğlu), ma fin da subito sembrerà fare una serie di errori. A quel punto, il donnaiolo Ozgur approfitterà della situazione venutasi a creare per proporre un patto alla Inal: se lo accompagnerà al matrimonio della sorella Ebru e si farà passare come la sua fidanzata, al fine di evitare le solite domande imbarazzanti della madre Sevim (Lale Basar) che lo vorrebbe già accasato e con figli, lui in cambio le darà delle lezioni d’amore utili per far cadere il medico ai suoi piedi.

Mr Wrong, news: Ezgi e Ozgur, un rapporto altalenante

Tutto questo, dunque, a quali tipi di risvolti porterà? Dopo un iniziale rifiuto, Ezgi accetterà di prestarsi al piano ideato da Ozgur; già dai primi giorni, le regole “insegnate” da quest’ultimo sembreranno produrre i giusti risultati, dato che il ginecologo si interesserà a Ezgi e le chiederà di fissare un appuntamento per conoscersi meglio. In ogni caso, un imprevisto rischierà di far saltare tutto quanto.

Mr Wrong: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Proprio nel giorno scelto per il primo appuntamento, Ezgi si recherà in un negozio con Ozgur per comprare un vestito adatto per la serata, ma si imbatterà in Soner, che la innervosirà non poco quando le chiederà se possono restare amici e avere un rapporto civile.

Proprio mentre la ragazza starà per sbottare, Ozgur si farà avanti e si presenterà a Soner in qualità di nuovo compagno della sua ex. Ovviamente, lo stesso Soner resterà sorpreso dalla “novità”, motivo per cui se la darà a gambe decisamente confuso.

Mr Wrong, spoiler: Ezgi rinuncerà all’appuntamento con Serdar?

Grazie al gesto che ha compiuto, Ezgi comincerà quindi a rivalutare la figura di Ozgur e penserà che, oltre al suo lato da donnaiolo, si nasconda in fondo un brav’uomo!

Comunque sia, la percezione di Ezgi sarà destinata a cambiare nel giro di qualche ora, ossia quando Ozgur le chiederà di annullare il suo impegno con Serdar per andare, di venerdì e non di sabato, al matrimonio di Ebru.

Neanche a dirlo, i due finiranno per litigare e Ozgur farà presente a Ezgi di non essere più disposto a darle “ripetizioni d’amore” se non rimanderà l’uscita col medico, rispettando così il loro patto. Resta così da capire se, alla fine, Ezgi si piegherà alla volontà di Ozgur… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.