NON TI PAGO con Sergio Castellitto, riprese in corso per Rai 1

Sono in corso a Napoli le riprese di Non ti pago, secondo capitolo della trilogia di Edoardo De Angelis tratto da una delle straordinarie opere teatrali del celebre drammaturgo Eduardo De Filippo, con protagonista ancora una volta Sergio Castellitto.

Leggi anche: CHIAMAMI ANCORA AMORE, anticipazioni ultima puntata di lunedì 17 maggio

Dopo il successo di Natale in casa Cupiello (che lo scorso 22 dicembre su Rai 1 fu seguita da 5.636.000 spettatori e il 23.9% di share), Rai Fiction e Picomedia sono al lavoro sull’adattamento televisivo di Non ti pago, scritta da De Flippo nel lontano 1940 e portata in scena per la prima volta a Roma, al Teatro Quirino, dove Eduardo si esibì assieme al fratello Peppino. La tragicommedia in tre atti fu definita dall’artista napoletano “una commedia molto comica ma anche la più tragica che abbia mai scritto“.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Non ti pago segue le rocambolesche ed esilaranti vicende dell’ambiguo Ferdinando Quagliuolo, gestore di un botteghino del lotto a Napoli (ereditato dal suo defunto padre) ma soprattutto un accanito giocatore molto sfortunato.

Quando Mario Bertolino, suo impiegato (ma soprattutto fidanzato della figlia Stella) vince quattro milioni di lire con i numeri ricevuti in sogno dal padre di Ferdinando, l’uomo si convince che la vincita gli spetti di diritto perché il sogno è stato fatto sotto il suo tetto e dunque quei numeri fortunati erano destinati a lui; da quel momento, Ferdinando farà di tutto per appropriarsi del biglietto vincente dando vita a un’assurda ma divertente disputa con il suo futuro genero.

Il successo al teatro dell’opera fu tale che, due anni dopo, nel 1942 venne realizzata una versione cinematografica diretta da Carlo Ludovico Bragaglia, a cui seguì nel 1964 anche un adattamento televisivo.

Nel cast di Non ti pago – la cui messa in onda è prevista su Rai 1 durante le strenne – confermato l’intero gruppo di attori del primo capitolo: accanto a Sergio Castellitto, ci saranno Marina Confalone, Pina Turco, Adriano Pantaleo, Tony Laudadio e Antonio Milo. Insomma, squadra che vince non si cambia!

Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.