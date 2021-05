RADIO TEEN, serie tv su Rai Gulp e Raiplay: cast, trama, streaming, anticipazioni

Un gruppo di sette giovani studenti alle prese con una digital radio molto visibile su Instagram e una sfrenata competizione con altre emittenti scolastiche sono il fulcro narrativo di Radio Teen, la nuova serie per ragazzi in onda da stasera alle 19.50 su Rai Gulp ( canale 42 del Dtt) Inoltre, da venerdì 14 maggio l’intero box set della serie è disponibile in streaming su RaiPlay.

Leggi anche: Grey’s anatomy 17, anticipazioni episodio di martedì 18 maggio su Fox

Come suggerisce il titolo, al centro della trama c’è Radio Teen, una digital radio scolastica molto in voga tra i giovanissimi che, per volere del Preside della scuola, è gestita da un gruppo di giovani studenti (tre ragazze e quattro ragazzi) ed è in competizione con altre emittenti scolastiche per vincere il campionato che mette in palio un prestigioso stage a New York!

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

I giovani speaker, tra amicizie, prime infatuazioni e tipici problemi adolescenziali, riescono sempre a proporre trasmissioni interessanti ai loro ascoltatori e, nonostante il numero dei follower sui social continui a crescere, non potranno comunque esimersi dall’occhio esigente dell’autorevole Preside (Francesco Pannofino), che interviene sempre attraverso un interfono.

Prodotta da Aurora Tv e Rai Ragazzi per la regia di Giuseppe Gandini, la serie segna il ritorno sugli schermi di Giorgia Boni, idolo dei giovanissimi grazie al ruolo di Bianca Lussi nella teen serie Maggie e Bianca Fashion Friends, che ha interpretato per tre stagioni. La ventunenne attrice torinese, molto attiva sui social (dove solo su Instagram vanta oltre 200 mila follower), in Radio Teen è Chiara, la determinata e dolce leader del gruppo. Completano il cast: Valerio Ardovino, Chiara Bono, Christian Borromeo, Nicole Delfino, Daniel Tenorio e Matteo Valentini.

Un simpatico racconto corale, dove tutti i personaggi sono parte integrante di una storia genuina, divertente e vivace, che sicuramente non farà fatica a conquistare il cuore dei giovanissimi spettatori di Rai Gulp! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.