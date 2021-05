Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è capace di amare davvero? A giudicare da quanto abbiamo visto fino ad ora, verrebbe da dire che la risposta è “no”! Pur di portare avanti la propria vendetta contro Christoph Saalfeld (Dieter Bach), infatti, la dark lady non ha esitato ad assassinare l’uomo che diceva di amare: Karl (Stephan Schäfer). Tutto, però, può cambiare…

Nella prossima stagione di Tempesta d’amore delle circostanze inaspettate porteranno infatti Ariane a rivalutare le sue priorità, arrivando a prendere una decisione che fino ad allora era sembrata impossibile. Ecco dunque cosa sta accadendo negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane crede di avere un tumore

Sarà ancora la guerra tra Ariane e Christoph a tenere banco nella diciassettesima stagione di Tempesta d’amore. Questa volta, però, i due nemici non si affronteranno da soli. Se la Kalenberg potrà contare sull’appoggio di Erik (Sven Waasner) – diventato con il tempo suo amante oltre che complice – Saalfeld sarà invece fiancheggiato da un altro membro della famiglia: Werner (Dirk Galuba).

Ebbene, dopo mesi di fuoco incrociato, a Christoph sarà presto chiaro che per liberarsi della dark lady e del suo complice è necessario passare alle maniere forti. E così l’albergatore ordirà un intrigo degno del peggiore dark man: corromperà un medico per far credere ad Ariane di avere un tumore incurabile.

Ebbene, le cose andranno secondo i piani: afflitta da sintomi sempre più preoccupanti, la Kalenberg si rivolgerà al dottor Kamml (Ralf Komorr), che – come concordato con Saalfeld – le diagnosticherà un cancro in fase terminale.

E a quel punto alla donna cadrà il mondo addosso…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane ed Erik si innamorano

Sconvolta da questa terribile scoperta, la dark lady terrà inizialmente per sé la notizia, nascondendo a tutti di essere malata. Con il tempo, però, i suoi sintomi (causati da delle medicine somministratele di nascosto da Christoph e Werner) diventeranno sempre più gravi e così la donna sarà costretta a rivelare ad Erik di essere malata.

Ebbene, non solo Vogt non la abbandonerà, ma si prenderà amorevolmente cura di lei senza lasciarla mai sola. E così, grazie a queste drammatiche circostanze, l’uomo si renderà conto di quanto la compagna conti davvero per lui e anche lei capirà di essersi innamorata.

Decisi a vivere insieme felici il poco tempo a loro disposizione, i due decideranno di godersi ogni istante nel lusso più sfrenato. Un piano che richiederà però necessariamente parecchio denaro. Il risultato? Capendo che nulla conta più della sua felicità al fianco dell’uomo che ama, Ariane penserà di vendere le proprie quote del Fürstenhof a Werner.

La donna andrà davvero fino in fondo?

