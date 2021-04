Una trama al contempo drammatica e sconvolgente terrà banco nella diciassettesima stagione di Tempesta d’amore. Dopo aver seminato morte e terrore nella stagione attualmente in corso in Italia, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sarà ancora saldamente al centro della scena nella prossima annata della soap. A sorpresa, però, per una volta svestirà il ruolo di carnefice tramutandosi in vittima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Christoph dà ad Ariane il siero della verità, ecco perché

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane aiuta Rosalie contro Christoph

La guerra senza confini tra Ariane e Christoph (Dieter Bach) non si esaurirà con questa stagione di Tempesta d’amore… anzi! Nei mesi a venire, infatti, l’odio tra i due nemici giurati porterà questi ultimi a scontrarsi in campi completamente nuovi, finendo per coinvolgere personaggi fino ad ora rimasti estranei al conflitto.

Sarà così che nascerà la sorprendente battaglia elettorale che vedrà Christoph contrapporsi all’inedita alleanza formata da Ariane e Rosalie (Natalie Alison). E, a sorpresa, sarà proprio quest’ultima ad affermarsi, sconfiggendo l’albergatore grazie all’aiuto della sua potente sostenitrice.

Come se non bastasse, la Kalenberg si legherà al nuovo dark man della soap – Erik Vogt (Sven Waasner) – formando con lui una coppia diabolica in grado di far tremare il Fürstenhof. E a quel punto Christoph deciderà di agire…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph fa credere ad Ariane di essere malata

Determinato a liberarsi di Ariane e, soprattutto, a riprendersi le proprie azioni del Fürstenhof, Christoph ordirà un piano tanto perfido quanto geniale: far credere alla donna di avere un male incurabile!

Con la complicità di un medico corrotto – un certo Dr. Kamml (Ralf Komorr) – Saalfeld inizierà dunque a somministrare alla Kalenberg dei farmaci che le causeranno sintomi compatibili con un tumore al cervello. Diagnosi che verrà poi confermata dal medico stesso.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ebbene, la scoperta di avere poco tempo rimasto per vivere sconvolgerà comprensibilmente Ariane, che inizierà a mettere in discussione tutte le sue priorità, a partire dall’importanza reale che il Fürstenhof ha per lei.

Capendo di volersi godere le poche settimane di vita che le restano dedicandosi alla persona che ama, la Kalenberg prenderà dunque per la prima volta in considerazione l’idea di mettere da parte la vendetta, rinunciando persino al Fürstenhof…

Riuscirà Ariane a scoprire il crudele inganno subito prima che sia troppo tardi? E a quel punto cosa accadrà a Christoph?

(Puntate 3588-3606, in onda in Germania dal 27 aprile al 21 maggio 2021)

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.