Continuano le novità sul fronte tedesco di Tempesta d’amore! Dopo i numerosi cambiamenti sia in ingresso che in uscita, nelle puntate presto in onda in Germania entrerà infatti in scena un nuovo personaggio destinato a segnare profondamente il corso della diciassettesima stagione di Sturm der Liebe… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Hannes è l’amore di gioventù di Maja

Il primo amore non si scorda mai… specialmente se è finito in modo traumatico! Ne sa qualcosa Maja von Thalheim (Christina Arends), la bella protagonista della prossima stagione di Tempesta d’amore. Anni prima di arrivare al Fürstenhof e innamorarsi di Florian (Arne Löber), la ragazza ebbe infatti una relazione giovanile con un ragazzo di nome Hannes. Relazione che finì improvvisamente in modo misterioso…

All’epoca giovanotto lasciò infatti la fidanzatina improvvisamente e partì per gli Stati Uniti senza nemmeno congedarsi. Uno shock per la giovane von Thalheim, che si tormentò a lungo chiedendosi cosa fosse realmente successo. A volte, però, la verità fa più male del dubbio…

Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Hannes arriva al Fürstenhof

Dietro l’improvvisa partenza di Hannes e la rottura della sua relazione con Maja c’è infatti il nonno della ragazza: Quirin. L’anziano ricattò infatti il fidanzatino della nipote, costringendolo ad allontanarsi!

Da allora Maja non seppe più nulla del suo amore di gioventù… almeno fino ad ora! Tra non molto, infatti, Hannes comparirà improvvisamente al Fürstenhof, lasciando la von Thalheim letteralmente a bocca aperta. Il giovane uomo sarà tornato per riconquistarla?

Ebbene, sembra proprio di sì! Di fronte alla sconcertata ragazza, Hannes le rivelerà infatti di non aver mai smesso di amarla, spiegandole il motivo della sua improvvisa partenza anni prima. E non è finita qui…

Le anticipazioni ufficiali rivelano infatti che Hannes farà presto la conoscenza di Florian, con cui stringerà subito una bella amicizia. Almeno fino a che non scoprirà di essere suo rivale in amore…

Tempesta d’amore, casting news: Pablo Konrad interpreta Hannes Fröhlich

Il personaggio di Hannes Fröhlich verrà interpretato da Pablo Konrad, attore tedesco classe 1991, esattamente come la sua collega Christina Arends, interprete di Maja. Nato nelle Isole Canarie, il giovane interprete è cresciuto in Germania, dove ha assolto i suoi studi nel campo della musica e della recitazione.

Molto attivo in teatro, Konrad ha già all’attivo numerose partecipazioni in serie tv d’oltralpe. Il suo ingresso in scena a Tempesta d’amore avverrà nel corso della puntata 3626 (in onda in Germania presumibilmente il prossimo 22 giugno) e – anche se per ora manca la conferma ufficiale – sembra proprio che per lui sia previsto un ruolo di lunga durata.

