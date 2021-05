Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 16 a sabato 22 maggio 2021:

Werner cerca di mettere Ariane sotto pressione con una finta lettera di ricatto, ma Selina fa saltare il suo piano. Poco dopo, però quest’ultima confessa alla Kalenberg di avere dei dubbi sulla sua innocenza…

Maja accusa Florian di essere un assassino di animali ed a nulla valgono i tentativi del ragazzo di convincerlo di essere una guardia forestale. Tra i due l’atmosfera si surriscalda e la situazione rischia di precipitare…

Il torneo di polo è alle porte! Le prime squadre arrivano e Tim ha il suo bel da fare, soprattutto perché Selina non gli è di grande aiuto a causa del suo litigio con Ariane.

Michael non riesce a dire a Rosalie la verità e le lascia dunque credere di volere una relazione con lei. Quando la donna gli dà appuntamento, però, non se la sente di andare fino in fondo e preferisce passare la notte nella stanza di guardia dell’ospedale.

Pur di convincere Selina di non aver ucciso Karl, Ariane si dice pronta a sottoporsi alla macchina della verità. Passerà il test?

Maja inizia a lavorare al Fürstenhof come cameriera, ma il suo entusiasmo viene rapidamente smorzato quando la ragazza scopre che anche Florian è assunto in hotel…

Lucy e Joell fanno definitivamente pace. E così, quando poco dopo la Ehrlinger sente Amelie ironizzare sui romanzi di Wauters, difende lo scrittore con grande passione.

Poco prima dell’inizio del torneo di polo, Franzi trova l’amuleto che Tim aveva smarrito. La ragazza si precipita dunque dal fidanzato per consegnargli il portafortuna prima del fischio d’inizio, ma ha un incidente e perde i sensi!

Werner e Robert sono senza parole: come ha fatto Ariane a superare con successo il test della macchina della verità? Sarà davvero innocente? Nel frattempo la Kalenberg pensa a come sbarazzarsi definitivamente di Christoph…

Vanessa nota l’atmosfera tesa tra Cornelia e Robert e chiede all’amica se provi qualcosa per l’uomo. La Holle prova a negare, ma il suo tic la tradisce…

Tim percepisce che Franzi è in pericolo e decide di mettersi alla ricerca della fidanzata, chiedendo ad Amelie di sostituirlo al torneo.

Dopo aver visto Lucy difenderlo con grande passione, Joell la ringrazia con un bacio! Ormai sempre più vicini, l’indomani decidono di fare una gita insieme.

Hildegard è disperata: André è ancora in Olanda con Leentje, mentre Robert non ha tempo per la cucina. Contro la volontà della moglie, Alfons interferisce e si rivolge direttamente a Werner per sbloccare la situazione.

Erik Vogt – il fratello maggiore di Florian – ha puntato tutti i suoi soldi sulla prima partita di Tim. E così, quando quest’ultimo abbandona il campo, lo insegue furioso. In quel frangente l’uomo si accorge che il giovane Saalfeld è pedinato da due tipi loschi…

Vanessa scopre che non solo Cornelia ama Robert, ma si è persino dichiarata! A quel punto la Sonnbichler si sente tradita dall’amica…

Dopo aver soccorso Franzi, Tim torna in campo e conduce la sua squadra in finale. Riuscirà a vincere e realizzare il suo sogno?

Erik crede che Ariane centri con l’allontanamento di Tim dal campo e così accusa la donna di aver manipolato le scommesse, pretendendo che lei gli restituisca i soldi della puntata.

Dopo la loro fuga romantica, Lucy è al settimo cielo mentre Joell è molto combattuto. Temendo che la Ehrlinger lo farà soffrire, lo scrittore decide di allontanarsi…

Mentre Hildegard consola Cornelia, Rosalie fa una bella ramanzina a Vanessa facendole capire che non è di Cornelia la colpa della situazione. E così la Sonnbichler si scusa con l’amica.

Vedendo Hildegard sempre più stanca per via degli straordinari a cui è costretta, Alfons decide di affrontare i Saalfeld. A sua insaputa, però, Werner e Robert hanno trovato da tempo una soluzione…

Dopo aver scoperto che Michael l’ha ingannata per tutto il tempo e non prova nulla per lei, Rosalie lo caccia dall’appartamento. Poco dopo la ragazza fa saltare la corrente e per via del buio scambia il medico per uno scassinatore…

Tim racconta a Franzi che l’offerta di lavoro in Inghilterra è saltata. Poco dopo, però, la ragazza scopre che il fidanzato le ha mentito…

Lucy soffre per la distanza da Joell e così decide di prendere l’iniziativa e fare un passo verso di lui…

Werner capisce che Cornelia si è innamorata di Robert, ma quest’ultimo ribadisce di non avere nessun interesse per la Holle. Il vecchio albergatore prova a convincere il figlio a voltare pagina e guardare avanti.

Erik si candida al Fürstenhof come addetto alle pubbliche relazioni e riesce a fare una buona impressione su Werner. Per far colpo anche su Ariane, prende le parti della donna in uno scontro con Christoph…

Rosalie si prende cura Michael, da lei colpito dopo averlo scambiato per un ladro. Quando si rende conto che il medico è a disagio, però, la Engel ci rimane male e annuncia di voler lasciare l’appartamento.

Lucy e Joell sono finalmente diventati una coppia e sono al settimo cielo. La Ehrlinger ringrazia Maja per averla incoraggiata a fare il primo passo.

Vanessa fa una scoperta allarmante nella buca delle lettere die Sonnbichler: i suoi anziani zii sono finiti nel mirino di criminali?

Michael fa un sogno romantico su Rosalie: si starà innamorando della donna?

