Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 30 maggio a sabato 5 giugno 2021:

Angosciato dai suoi problemi finanziari, Erik cerca di distrarsi andando ad un appuntamento galante con Ariane, con cui scoppia la passione. In tale occasione, l’uomo si accorge che la Kalenberg ha ricevuto un messaggio con l’indicazione di una posizione geografica…

Rosalie si convince che i suoi sentimenti per Michael siano puramente frutto della paura di rimanere da sola. La donna decide dunque di rimanere amica del medico e dà anche consigli in tal senso a Cornelia riguardo al rapporto di quest’ultima con Robert.

Florian vorrebbe accogliere Max come terzo coinquilino nell’appartamento che condivide con Amelie, ma quest’ultima si oppone. Poco dopo, però, il giovane Richter fa vedere alla Limbach il suo lato buono, portandola a cambiare idea.

Erik si reca di persona al luogo indicato nel messaggio ricevuto da Ariane, facendo una scoperta inquietante…

Lucy decide di rimandare il viaggio negli Stati Uniti con Joell per restare accanto al padre Hieronymus, a pezzi per la separazione dalla moglie. Maja dà alla Ehrlinger un’idea per far riconciliare i genitori: funzionerà?

Dopo una telefonata con Franzi, Tim si avvia verso il lago per incontrarsi con la fidanzata. Peccato che non troverà quest’ultima ad attenderlo…

Dopo un incontro con Maja, Christoph capisce che lei non accetterà tanto facilmente il suo rapporto con Selina. Per non scoraggiarla, però, decide di non dirle niente…

Cornelia scrive i suoi buoni propositi per dimenticare Robert, venendo però sorpresa dall’uomo. Per trarsi d’impiccio, la Holle fa credere a Saalfeld che il foglio appartenga a Rosalie e così lui consiglia a Michael di non perdere le speranze con la Engel!

Tim è stato rapito! Disperato, Christoph si mette alla ricerca di denaro per pagare il riscatto… e ovviamente Ariane non aspettava altro!

Maja trova un albero speciale sotto cui i genitori di Lucy si fidanzarono ufficialmente. Per ricreare la magia di un tempo, la ragazza decidere di incidere nuovamente un cuore nella corteccia dell’albero. Una decisione che non farà piacere a Florian…

Ariane si offre di acquistare le azioni di Christoph, che però non ne vuole sapere! L’albergatore riesce inoltre a evitare che anche Franzi finisca nelle mani dei rapitori.

Werner e Robert riescono a trovare un acquirente per le azioni di Christoph, in modo che quest’ultimo non debba vendere ad Ariane.

Franzi e Hieronymus scoprono che la madre di Lucy se ne è andata con il nuovo fidanzato. E ora?

Florian è furioso con Maja per aver inciso la corteccia dell‘albero. Inizialmente la ragazza ritiene la reazione di Vogt esagerata, ma poi Amelie le fa cambiare idea. E così Maja decide di riparare al danno e riparare la corteccia… ritrovandosi faccia a faccia con Florian! Quest’ultimo, infatti, ha avuto la sua stessa idea!

Dopo la consegna del riscatto, Christoph e Franzi attendono la liberazione di Tim, ma rimangono delusi…

Alfons continua la sua preparazione per il concorso per concierge, trovandosi a mettere alla prova le sue (scarse) conoscenze di social media!

Lucy cerca di consolare il suo povero padre e chiede consiglio a Joell.

Christoph e Franzi sono a pezzi: nonostante il riscatto sia stato consegnato, i rapitori non hanno liberato Tim! A quel punto Christoph decide di allertare la polizia.

Vanessa torna ad allenarsi nella speranza di poter competere nel campionato nazionale di scherma. L’entusiasmo è tale da portarla ad ignorare un preoccupante dolore al ginocchio…

Christoph riceve un video che mostra Tim in preda alla febbre da lui contratta da bambino in Tailandia. Fuori di sé, l’albergatore finisce per perdere il controllo e aggredisce Ariane…

Michael e Max si conoscono meglio, scoprendo di essere accomunati dalla passione per le mountain bike. Proprio quando il medico sta iniziando ad apprezzare il nipote, però, scopre che quest’ultimo ha un flirt con Rosalie!

